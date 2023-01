Netflix zdradził tytuły filmów, które pojawią się na platformie w 2023 roku. Oto, co czeka widzów

Co czeka widzów na Netfliksie w 2023 roku? W sieci pojawiło się wideo promocyjne, w którym widzimy krótkie zapowiedzi filmów, jakie niebawem pojawią się na platformie.

Sequele, które pojawią się na Netfliksie w 2023 roku

Po raz kolejny będziemy mogli spotkać się z ulubionymi bohaterami w nowych sequelach, takich jak „Zabójcze wesele” z Adamem Sandlerem i Jennifer Aniston, którzy wracają w roli pełnoetatowych detektywów, oraz „Tyler Rake 2” z Chrisem Hemsworthem, który zapewni jeszcze większą dawkę adrenaliny. Czeka nas również powrót Idrisa Elby w filmie będącym kontynuacją serialu „Luther” oraz dramat Davida Yatesa „The Pain Hustlers”.

Jakie jeszcze filmy pojawią się na Netflix w 2023 roku?

Subskrybenci będą mieli również okazję odkryć nowy, epicki świat stworzonego przez Zacka Snydera filmu science fiction pod tytułem „Rebel Moon”. Na Netflix pojawi się też thriller Sama Esmaila „Leave the World Behind” z Julią Roberts i Mahershalą Alim. Platforma zapowiada też nostalgiczne, chwytające za serce komedie romantyczne: „U ciebie czy u mnie?” z Reese Witherspoon i Ashtonem Kutcherem oraz „A Family Affair” z Nicole Kidman i Zakiem Efronem.

Jennifer Lopez jako Zabójczyni, Adam Sandler jako klasowy zwierzak

Już niebawem widzowie będą mogli wkroczyć do akcji wraz z Jennifer Lopez, która wciela się w rolę zabójczyni w filmie „The Mother”, zobaczyć, czy Kevinowi Hartowi uda się przeprowadzić międzynarodowy skok w filmie F. Gary’ego Graya „Lift”, obejrzeć naszpikowany akcją film „Heart of Stone” z Gal Gadot oraz dołączyć do Johna Boyegi i Jamiego Foxxa w pulpowym filmie sensacyjnym „Sklonowali Tyrone’a”.

Cała rodzina będzie mogła też wyruszyć w fantastyczną podróż z Millie Bobby Brown i Angelą Bassett w filmie „Damsel” oraz śmiać się do rozpuku z Adamem Sandlerem, który wcieli się w klasowego zwierzaka w filmie animowanym „Leo”.

