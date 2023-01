„Twoja twarz brzmi znajomo”. Wiemy, kto zastąpi Piotra Gąsowskiego

Ostatnie tygodnie obfitują w wiele zwrotów akcji związanych z programem „Twoja twarz brzmi znajomo”. W zeszłym tygodniu Polsat poinformował, że w jury nie będzie już zasiadać Katarzyna Skrzynecka. Wcześniej okazało się, że stacja rozstała się z Michałem Wiśniewskim. Wokalista nie ukrywał, że decyzja o zmianach w show zależy od nowego szefa Edwarda Miszczaka.

Całe zamieszanie sprawiło, że przed najbliższą edycją widzowie nie zastanawiają się nad nazwiskami uczestników, ale nad tym, kogo zobaczymy za stołem jurorskim oraz kto zastąpi Piotra Gąsowskiego. Prezenter postanowił odejść z show po tym, jak podziękowano jego koleżance Katarzynie Skrzyneckiej. Co ciekawe, o jego decyzji nie wiedział nawet Maciej Dowbor, z którym gwiazdor prowadzi show od początku, czyli od 9 lat.

„Twoja twarz brzmi znajomo”. Kto zastąpi Piotra Gąsowskiego?

Serwis Pomponik dotarł do informacji, że zastępca Piotra Gąsowskiego ma być dobrze znany publiczności Polsatu. Mowa o Macieju Rocku, który na swoim koncie ma takie programy jak kultowy „Idol”, „Przebojowe dzieci”, „POPlista”, „Must Be the Music. Tylko muzyka”, ale też „Się kręci”, który prowadził wspólnie z Maciejem Dowborem i Agnieszką Popielewicz.

– Z Dowborem już pracowali razem przy programie „Się kreci” i była super chemia, prywatnie bardzo się przyjaźnią, więc to dość naturalny wybór – przekazał informator portalu.

Rocka dawno już nie widziano, ale w wielkim stylu przypomniał o sobie podczas gali 30-lecia stacji. – Maciej Rock zawsze budził ogromną sympatię widzów, a ostatnio także sentyment. Pomysł znalezienia mu jakiegoś stałego zajęcia przyszedł produkcji do głowy przy okazji 30-lecia Polsatu – dodało źródło.

