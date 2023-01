Piotr Gąsowski odchodzi z „Twoja twarz brzmi znajomo”. „Chciałbym duuużo więcej napisać, ale muszę chwilę ochłonąć”

W najnowszej, już 18. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" szykują się ogromne zmiany. W czwartek Polsat poinformował, że w jury nie będzie już zasiadać Katarzyna Skrzynecka. Wcześniej okazało się, że stacja rozstała się z Michałem Wiśniewskim.

To jednak nie koniec. W nocy z piątku na sobotę Piotr Gąsowski opublikował na Instagramie oświadczenie, w którym poinformował, że odchodzi z show. Znany aktor prowadził program razem z Maciejem Dowborem od pierwszej edycji.

Piotr Gąsowski odchodzi z „Twoja twarz brzmi znajomo”

„Cześć Kochani! Mówi się często: «czas na zmiany»… Podziękowano Kasi… To ja też Kasiu najserdeczniej, jak umiem, Tobie dziękuję… za wszystko, za Twoje serce i talent, autoironię, kreatywność i wrażliwość… obawiam się, iż bez Ciebie … ten program będzie miał już inną, przynajmniej dla mnie, Twojego serdecznego kumpla, «nieznajomą twarz»! Odchodzę wraz z Tobą” – oświadczył Gąsowski. Następnie aktor podziękował „wszystkim Twórcom i Współtwórcom tego przepięknego programu, wszystkim uczestnikom i tym wspaniałym osobom, których na ekranie nie widać”. „Nie będę Was wszystkich wymieniać personalnie, żeby nie okazało się, że będzie to tzw. „pocałunek śmierci”??! To było 9 lat wspaniałych, najlepszych, najpiękniejszych lat, jakie mogły mi się w @polsatofficial przydarzyć ! I to dzięki Wam Droga Ekipo i Wam Drodzy Telewidzowie!” – czytamy w oświadczeniu prezentera.

Gąsowski zaznaczył, że „chciałby duuużo więcej napisać”, ale „musi chwilę ochłonąć po tym oświadczeniu, gdyż nie chce, jak to ma w zwyczaju, zanadto się rozklejać”. Aktor zakończył swój wpis słowami, które napisał na zakończenie jednego z odcinków, do muzyki „Final Countdown” grupy „Europe”. Podkreślił też, że będzie „bardzo tęsknił” za programem.

Skrzynecka poruszona gestem Gąsowskiego

Pod wpisem głos zabrała Katarzyna Skrzynecka. Aktorka przekazała fanom, że rozmawiała z Gąsowskim przez telefon „zaraz po tym, jak przeczyta to emocjonalne oświadczenie”. „Tutaj zatem napiszę tylko to, co można i warto powiedzieć na naszych Oficjalnych Profilach” – zaznaczyła. „Piotrulu, to wszystko dzieje się tak nie do uwierzenia szybko i szokująco... ? Nigdy nie oczekiwałabym od kogokolwiek tak bohaterskiego gestu Honoru...!! Przeciwnie – uważam że akurat Wy z Maćkiem jesteście SERCEM tego programu, uwielbianym przez miliony Telewidzów ? Powinniście z pełną energią go kontynuować, co najwyżej miło nas wspomnieć na antenie”... – napisała Skrzynecka.

Aktorka zaznaczyła, że Gąsowski zdecydował się na „ekstremalny gest solidarności jako Artysta i jako Przyjaciel” i dodała, że „mało kto miewa w dzisiejszych czasach taką odwagę”. „Mawiają, że Prawdziwi Przyjaciele skoczą za sobą w ogień... Skoczyłeś ??? Brak mi słów... muszę ochłonąć... Wszystko wiesz❤” – dodała na koniec.

