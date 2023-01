Doda wraca do TVP i dementuje plotki. Znamy datę

Doda ogłosiła swój powrót do TVP. Po tym jak przez kilka lat gwiazda nie była zapraszana do stacji, ale teraz się to zmieniło. To pokłosie odejścia Kurskich?

Doda nie ukrywa, że nie jest mile widziana zarówno w stacji TVN, jak i TVP. W telewizji jeszcze do niedawna zarządzanej przez Edwarda Miszczaka gwiazda nie może się pojawiać przez konflikt z jedną z twarzy stacji – Agnieszką Szulimowską. Kilka lat temu na jednej z branżowych imprezach celebrytki miały się pobić w damskiej toalecie. Powodem miały być komentarze dziennikarki pod adresem rodziców celebrytki. Jeśli o chodzi o TVP, to brak jednej z największych współczesnych gwiazd polskiej estrady miał być wywołany niechęcią Joanny Kurskiej. Dorota Rabczewska opowiedziała o tym w podcaście Karola Paciorka. – Niestety bardzo mnie nie lubi. Nadal nie mam zielonego pojęcia dlaczego – powiedziała wokalistka. Doda wraca do TVP? Wydała oświadczenie Kiedy Doda nie pojawiała się zbyt często w TVP spekulowano, że jest kontrowersyjną postacią, po której nie wiadomo czego się spodziewać. Przykładem może być spotkania z fanami, podczas którego lizała długopis w kształcie penisa. O tym Doda wspomniała w swoich mediach społecznościowych i podkreśliła, że nie jest to prawdziwa informacja, a ona nie jest nieobliczalna. Jednocześnie dodała, że przez ostatnia lata wielokrotnie się tam pojawiała. Jako przykłady padła „Jaka to melodia”, „Opole” czy „Sylwester Marzeń”. Teraz kiedy Jacek Kurski został zwolniony z posady szefa Telewizji Polskiej, a jego żona odeszła z „Pytania na Śniadanie”, Doda znów ma szansę na występy w publicznej stacji. Pochwaliła się swoim fanom, że już niedługo będą mogli obejrzeć ją w TVP. – Za dziesięć dni jestem uczestnikiem jednego z programów TVP— zapewniła. Czytaj też:

