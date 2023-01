„Twoja twarz brzmi znajomo”. Dowbor o odejściu Gąsowskiego. „Jestem w szoku”

Ostatnie tygodnie obfitują w wiele zwrotów akcji związanych z programem „Twoja twarz brzmi znajomo”. W zeszłym tygodniu Polsat poinformował, że w jury nie będzie już zasiadać Katarzyna Skrzynecka. Wcześniej okazało się, że stacja rozstała się z Michałem Wiśniewskim. Wokalista nie ukrywał, że decyzja o zmianach w show zależy od nowego szefa Edwarda Miszczaka.

„Twoja twarz brzmi znajomo”. Dowbor komentuje odejście Gąsowskiego

Zwolnienie Katarzyny Skrzyneckiej tak mocno poruszyło jednym z prowadzących Piotrem Gąsowskim, że imię solidarności także postanowił odejść z formatu. Piotr Gąsowski prowadził „Twoja twarz brzmi znajomo” od 9. lat, czyli od pierwszej edycji, z Maciejem Dowborem. Jak się okazuje, mąż Joanny Koroniewskiej dowiedział się o tym z mediów. Zaskoczony i zasmucony postanowił opublikować w tej sprawie długi post. „ »TTBZ« to największa zawodowa przygoda mojego życia i 9 lat wspaniałych przeżyć! Ponad połowa mojej historii w Polsacie! Kocham ten program! Nie wiem, jak skomentować to, co się wydarzyło z Piotrem Gąsowskim” – zaczął gwiazdor.

W dalszej części wpisu Dowbor wyznał, że odejście telewizyjnego partnera nim mocno wstrząsnęło. „Jestem w szoku… potrzebuję więcej czasu! Stworzyliśmy fajny duet i nawet nie wyobrażam sobie jak »TTBZ« może istnieć bez niego” – podkreślił. Głos w komentarzu zabrał także główny zainteresowany. Piotr Gąsowski przyznał, że nie poinformował wcześniej przyjaciela, ponieważ to był „impuls, lawina emocjonalna”. Dodał, że ma nadzieję, że mimo wszystko Maciej Dowbor zostanie na stanowisku prowadzącego i nie zdecyduje się na rezygnację.

Czytaj też:

QUIZ z karnawałowych hitów!Czytaj też:

Córka Trojanowskiej stroni od show-biznesu. Powód jest zaskakujący