Jovan Jakimowicz o relacjach z ojcem. „Powiedział, że gdybym poczuł, że kocham mężczyznę...”

Jovan Jakimowicz, 22-letni syn Jarosława Jakimowicza, na co dzień mieszka w Londynie i rzadko udziela się w mediach. Tym razem zrobił jednak wyjątek i udzielił obszernego wywiadu Plejadzie, w którym opowiedział o swoich relacjach z ojcem. Okazuje się, że dla swoich bliskich prezenter TVP Info ma dużo więcej tolerancji. Jakimowiczowie mają też za sobą rozmowę, co byłoby, gdyby Jovan był homoseksualny.

Jovan Jakimowicz opowiedział o relacjach z ojcem

Warto wspomnieć, że Jarosław Jakimowicz ma bardzo radykalne poglądy, które często prezentuje w mediach społecznościowych. Najczęściej dotyczą one osób nieheteronormatywnych, które gwiazdorowi zdarzało się nazywać „dewiantami”. Okazuje się, że te poglądy obce są latorośli celebryty. Jovan Jakimowicz podkreślił, że nie zgadza się z poglądami swojego ojca np. o zakazie Marszu Równości w Warszawie. Chłopak wyznał, że wiele wypowiedzi jego ojca zostało wyrwanych z kontekstu. Prywatnie dziennikarz ma być inną osobą.

Wiem, że na ojca zawsze mogę liczyć i to jest dla mnie najważniejsze. Z zewnątrz tata wygląda na radykała, który nie zaakceptowałby syna geja, ale tak nie jest. Kiedyś powiedział mi, że gdybym poczuł, że kocham mężczyznę albo jestem biseksualny, będzie mnie akceptował i kochał. Wierzę mu i mam to z tyłu głowy – powiedział.

W dalszej części nawiązał do Tytusa Skiby. Syn lidera Big Cyc w jednym z wywiadów wyznał, że jest biseksualny i że gdyby jego ojcem był właśnie Jarosław Jakimowicz, to „byłoby mu znacznie gorzej”. – Nie zgadzam się z Tytusem Skibą. Mam wsparcie swojego ojca i wiem o nim dużo więcej niż osoby, które go nie znają – podkreślił syn dziennikarza TVP3.

Jovan Jakimowicz nie sprzeciwia się związkom partnerskim

Jovan Jakimowicz opowiedział też o swojej tolerancji. Jeszcze jako dziecko wyprowadził się z Polski, dzięki czemu wiele zjawisk, które w ojczyźnie niektórych szokują, dla niego są w pełni naturalne. – Od małego byłem wychowywany w środowisku bardzo tolerancyjnym. Moja mama jest artystką i zawsze uczyła mnie otwartości. Wychowywałem się w Barcelonie, tam chodziłem do szkoły i tam miałem przyjaciół. Jako dziecko nie zwracałem uwagi na inną karnację koleżanki z piaskownicy, dżinsowe rurki kolegi z klasy czy burkę na twarzy pani ze sklepu. Przyjmowałem to jako coś naturalnego. Naturalny był też widok chłopaków trzymających się za ręce na Paseo de Gracia czy całujące się dziewczyny na plaży Barceloneta – wyznał.

Na koniec podkreślił, że nie sprzeciwia się związkom partnerskim, czy adopcji dzieci przez pary homoseksualne. – Uważam, że dorastanie w rodzinie homoseksualnej jest dla dziecka lepszą opcją, niż wychowywanie się w domu dziecka czy w „normalnej” rodzinie, gdzie nie ma miłości – dodał młody Jakimowicz.

Czytaj też:

Jarosław Jakimowicz komentuje szczery wywiad Sebastiana Fabijańskiego. Padły ostre słowaCzytaj też:

Harvey Weinstein uznany za winnego. Może spędzić w więzieniu ponad 20 lat