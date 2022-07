Jarosław Jakimowicz komentuje szczery wywiad Sebastiana Fabijańskiego. Padły ostre słowa

Całe zamieszanie rozpoczęło się w marcu 2022 roku, kiedy to Rafalala zamieściła w sieci wideo, nagrane w samochodzie Sebastiana Fabijańskiego. Aktor sugerował wtedy, że chodzi o promocję filmu „Inni ludzie”, w którym gra. Potem jednak przyznał, że pomysł ten nie był konsultowany z twórcami produkcji i sprawa ucichła. Następnie Fabijański wyznał w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie, że od jakiegoś czasu jest szantażowany.

Od tamtej pory wiele się wydarzyło. Aktor rozstał się z matką swojego syna Maffashion i udzielił szczerego wywiadu, w którym opowiedział o całej sytuacji. Sebastian Fabijański powiedział, że bał się, że materiałów jest więcej, a nawet, że może to być sekstaśma. Wyznał też, że przed spotkaniem z Rafalalą brał narkotyki i dlatego nic nie pamięta. Dopytywany przez dziennikarza, twierdził, że nie wie nawet, jak znalazł się w towarzystwie celebrytki. W rozmowie gwiazdor kilka razy podkreślił, że przez długi czas nie widział nagrań ze swoim udziałem, bo zwyczajnie nie chciał. Dzień przed spotkaniem z dziennikarzem Pudelka, wreszcie odważył się je zobaczyć. Do sprawy odniosła się też główna zainteresowana Rafala także udzieliła wywiadu i podkreśliła, że żadnego szantażu z jej strony nie było, a momentami to ona mogła czuć się szantażowana emocjonalnie.

Jarosław Jakimowicz komentuje szczery wywiad Sebastiana Fabijańskiego

Sprawę między Sebastianem Fabijańskim a Rafalalą wzięli pod lupę twórcy programy „#Jedziemy”, który emitowany jest w TVP Info. O zdanie zapytano ekspertów. Jednym z nich był biegły sądowy w sprawach dot. narkotyków Jacek Wrona. Mężczyzna podkreślił, że obecnie substancje odurzające są silniejsze niż kiedyś. Zachowanie aktora ocenił jako niedojrzałe. – Pokazuje to, że duża część tych osób nie dorosła do roli mężczyzny, ojca, i ta niedojrzałość emocjonalna jest przerażająca – stwierdził.

Głos zabrał także gwiazdor TVP Info Jarosław Jakimowicz. – Jak opowiada kolega Fabijański tę historię, jak był na koncercie, to był w jakimś transie później i nie wiedział, że jest w transie... Ten trans spowodowały narkotyki, ale normalnie to on nie bierze i normalnie to brzydzi się tym świństwem. I to jest dla mnie ładne, że żyjemy w takim kraju, gdzie nawet robiąc taki „speech”, kolega Fabijański nie potrafi być szczery. Bo jest nieszczery i kłamie w taki sposób, że czegoś nie wie. Tak się nie robi. Albo chcesz coś powiedzieć i się oczyścić, albo udajesz i próbujesz opowiadać o tym, że 90% mężczyzn pije – wyraził swoje zdanie były partner Jolanty Rutowicz.

Jarosław Jakimowicz postanowił też ocenić, postać Rafalali. – Patologia i dewiant, który to robi, ta Rafalala, to po prostu powinno zniknąć z przestrzeni publicznej! – wygłosił na antenie. Dodał też, że tacy ludzie „są niebezpieczni”.

