Obejrzysz film lub serial przed premierą w zamian za opinię? Netflix rozszerza program

Przed premierą „Nie patrz w górę” w 2021 roku film został pokazany niektórym subskrybentom w Stanach Zjednoczonych, aby przekazali, co o nim myślą. Stwierdzili, że film jest zbyt poważny, co wykorzystali twórcy, nadając mu nieco bardziej komediowy charakter. Produkcja zebrała co prawda chłodne recenzje krytyków, jednak była nominowana do czterech Oscarów i pobiła rekord oglądalności na Netflix.

Jak podaje „The Wall Street Journal”, Netflix planuje teraz rozszerzyć liczącą 2 tysiące osób grupę oglądających daną produkcję przed jej premierą. Od przyszłego roku ma się ona już składać z dziesiątek tysięcy osób z całego świata. Program noszący nazwę Netflix Preview Club rozpoczął się ponad rok temu i stanowi kontynuację hollywoodzkiej tradycji szukania opinii widzów przed publikacją danej treści. Widzowie oglądają niektóre programy lub filmy, zanim zostaną one szeroko rozpowszechnione na platformie streamingowej, a następnie odpowiadają na szereg pytań z ankiet, aby podzielić się tym, co im się podobało, a co nie.

Z podobnych rozwiązań korzystają też inne serwisy streamingowe – Amazon.com ma swój „Amazon Preview”, Hulu z kolei „Hulu Brain Trust”. Jest to praktyka stosowana od czasów kina niemego, kiedy to studia produkcyjne gromadziły opinie widzów na temat danej produkcji, aby uzyskać zarys tego, jak film – poszczególne postaci czy wątki fabularne – mogą zostać odebrane przez szeroką publikę.

