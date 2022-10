„Taniec z Gwiazdami”. Wiemy, kto wygrał!

Wielki finał 13. edycji „Tańca z Gwiazdami” obfitował w wiele niespodzianek. Przede wszystkim o zwycięstwie decydowali tylko widzowie. Jurorzy w składzie: Andrzej Piaseczny, Iwona Pavlović, Michał Malitowski i Andrzej Grabowski byli wskazówką dla głosujących, ale ich oceny nic nie zmieniały.

W wielkim finale swoje umiejętności na słynnym parkiecie zaprezentowały dwie pary: Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński oraz Jacek Jelon i Michał Danilczuk. Na początku odcinka prezenterka Polsatu i jej partner wykonali jive'a, za którego otrzymali 39 punktów. Następnie model i tancerz zatańczyli salsę, która została oceniona przez jury na 38 punktów. Ze względu na wyjątkową datę oba występy nawiązywały do symboliki Halloween.

„Taniec z Gwiazdami”. Wyjątkowy finał

Jednak taneczne popisy gwiazd nie były jedyną atrakcją. Podczas finałowego odcinka „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” wystąpiła Doda, zatańczyły maluchy ze szkół tańca, pojawił się kabaret, a także wyjątkowy koncert Jamali, która w przeszłości była nie tylko reprezentantką Ukrainy podczas Eurowizji, ale też jedną z uczestniczek show. Na parkiecie wszyscy uczestnicy 13. edycji wykonali walca wiedeńskiego.

Podczas drugiej rundy dwie rywalizujące pary wzajemnie wybrali sobie styl tańca. Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński wykonali swinga, za którego otrzymali 36 punktów. Jacek Jelonek i Michał Daniczluk powtórzyli fokstrota, którego jury oceniło podobnie.

W rozstrzygającym starciu obie pary miały wykonać freestyle. Prezenterka Polsatu i jej partner zatańczyli do przebojów Maanamu. Natomiast pierwsza w historii jednopłciowa para wybrała cyrkową tematykę. Jednak nie to było dla jurorów najważniejsze. Jury pierwszy raz w historii programu wstało. Pojawiło się wiele łez i wzruszeń. Wielokrotnie podkreślano odwagę Jelonka i Danilczuka. Profesjonalny tancerz zdradził, że już niedługo weźmie udział w irlandzkim formacie show.

„Taniec z Gwiazdami” – kto wygrał?

13. edycja programu „Tańca z Gwiazdami” zdecydowanie przejdzie do historii. Pierwszy raz na parkiecie pojawiła się jednopłciowa para. Jacek Jelonek i Michał Danilczuk nie tylko przełamali stereotypy, ale też doszli do finału. Widzowie jednak zdecydowali, że Kryształowa Kula oraz 100 tys. dla gwiazdy i 50 tys. zł dla partnera trafia do Ilony Krawczyńskiej i Roberta Rowińskiego.

