Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Córki oskarżają Cieleckiego o romans

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3437.?

Bogdan będzie przemycał nielegalnych uchodźców? Policja nie znajduje syryjskich dzieci u Bergów. Omar i Rima są już u Kamila… Bergowie dowiadują się od Weroniki, że fundacja łącząca rodziny pomoże – za kilka miesięcy dzieci trafią do wujka. Bogdan uważa, że nie można tyle czekać - upiera się, że zaryzykuje i zawiezie je sam do Niemiec. Tylko Maria go rozumie… Darek wygrywa proces Magdy, choć wie, że powinna zostać ukarana. Darek zastanawia się kto, jeśli nie Lisowski, wpłacił pieniądze dla oszukanej pani Krystyny. Tymczasem Magda czule dziękuje Zakościelnemu za pożyczkę - wspólnie planują wyjazd do Gdańska… Żbik wygrywa sprawę przeciwko Osuchowskiemu, który przyznaje się do napaści na Magdę. Darek gasi radość Rosiek – mówi, że rozmawiał z Lisowskim i zna prawdę o niej… Cielecki miażdżony przez córki. Eliza jest roztrzęsiona podejrzeniem ojca o romans z Luśką. Prosi go o rozmowę i oskarża. Cielecki przyznaje się do romansu, ale… sprzed 20 lat! Eliza jest w szoku - wyrzuca ojcu, że oszukiwał ją i mamę przez całe życie… To nie koniec ciosów dla Cieleckiego – Luśka ostrzega go, że powinien zacząć się bać.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

