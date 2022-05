Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Czy córeczka Natalii zginie?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3425.?

Sławek jest zdeterminowany – nie pozwoli znowu skrzywdzić Niny. Mężczyzna kompletnie nie rozumiem jej zachowania kiedy radośnie zbiera się do szkoły. Okazuje się, że dziewczyna – zauroczona wierszem miłosnym Decybela – wybacza ukochanemu… Dziedzic jest wzburzony – uważa, że chłopak ją skrzywdzi. Renata próbuje przekonać Sławka, że Decybel zasługuje na drugą szansę. Dramat Natalii i Bruna trwa – czy dziecko Natalii zginie? Zrozpaczona Natalia bezskutecznie próbuje dodzwonić się do byłego męża – nie wie, gdzie zabrał jej córeczkę. Bruno stara się ją pocieszyć. Gdy w końcu Piotr się odzywa, kobieta jest przerażona jeszcze bardziej – były mąż przeprasza i… żegna się z nią. Policji udaje się namierzyć sygnał i ustalić miejsce jego pobytu – mężczyzna chce się utopić ze swoją małą córeczką. Ojciec Sylwka twierdzi, że przestał pić, ale Agnieszka i Hebel w to nie wierzą. Agnieszka martwi się o Sylwka – czuje, że ojciec go oszukuje. Zamierza dowiedzieć się, czy Mazurek uczęszcza na terapię. Tymczasem Sylwek również sprawdza ojca – instaluje w pokoju kamerkę i czuje ulgę widząc, że tata nie pije. Jest z niego dumny, gdy ten opowiada o planach na biznes, w który sam chce inwestować. Wieczorem Sylwek odwiedza Hebla i chwali się tatą. Ryszard ma jednak złe przeczucia.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

