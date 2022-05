Nowy odcinek serialu „Pierwsza miłość”. Mamy streszczenie fabuły

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Co w najnowszym odcinku?

Anka konfrontuje z Filipem to, co usłyszała od jego kolegów w sprawie Białego. Jest zła, że nie uwierzyła w jego słowa. Postanawia spróbować go przeprosić. Natomiast Emilka widzi, że Marta bardzo posmutniała od czasu wyjazdu Adama i Ady. Postanawia rozweselić przyjaciółkę i spędzić z nią wspólnie wieczór na mieście. Okazuje się jednak, że Marta będzie musiała chwilę na nią poczekać w klubie. Wpada tam w oko jednemu z gości. Tymczasem Julita namawia Kamila na rzucenie pracy w Barbarianie. Sugeruje, by skupił się na pracy dla Sebastiana w kasynie. W King's Fitness tymczasem jedna z klientek zgłasza zaginięcie swojego portfela. Twierdzi, że za kradzieżą stoi Lucynka. Kindze trudno to uwierzyć.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

