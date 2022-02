„Barwy szczęścia”. Broda sprzeda w szoku kolejne newsy o Ricardo?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Oliwka znów jest zapłakana, bo chciała lecieć do Singapuru do ukochanego, a on stwierdził, że to nie jest dobry pomysł. Justin porywa Zbrowską na swoje imieniny. W wake parku wykorzystuje okazję, żeby na nowo się do niej zbliżyć. Z kolei Agata chcąc wzbudzić zazdrość Patryka prosi solenizanta o udzielenie jej lekcji wake'u. W końcu na imprezie zjawiają się również Jowita oraz Prot i Sergiusz... Żabcia musi podjąć decyzję, czy wycofać się z inwestycji wiatrowej i zwrócić Ryśkowi należące do niego pieniądze. Broda wraca do „Szoku”, gotów sprzedać mediom kolejne newsy o Ricardo. Tymczasem Celina nadal próbuje ratować swój związek z Hermanem.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

Czytaj też:

Patryk Vega: Nakręciłem swój ostatni film. To będzie autobiografia