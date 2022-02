„Barwy szczęścia”. Paparazzi wciąż śledzą Józka. Broda sprzeda mediom informacje o Ricardo?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Oliwka zalewa się łzami widząc w sieci kolejne zdjęcia Kajtka z Lily. Nie daje się przekonać Madzi, że to wcale nie oznacza romansu. Z kolei Justin od razu doradza przyjaciółce, by rzuciła ukochanego. Sławka prosi Jowitę, by zatrudniła ją w swojej firmie choć wizja pracy z matką wcale jej się nie podoba. Tymczasem koledzy Gawrona wciąż mieszkają u Justina, coraz bardziej działając gospodarzowi na nerwy. A Broda postanawia sprzedać mediom informację o bankructwie Ricardo i zacząć karierę jako reporter „Szoku”. Beata wciąż prowadzi z Darkiem piłkarskie półkolonie na stadionie, gdzie znów spotyka się z Gabi. A Janicki odkrywa, że paparazzi nadal śledzą Józka.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

