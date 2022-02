W 2022 roku co tydzień nowy film od Netflix! Platforma ujawniła listę tytułów

W tym roku fanów filmów czekają wielkie emocje. Netflix co tydzień zaserwuje nam nowy tytuł filmowy z gwiazdorską obsadą.

Jakie filmy zobaczymy na Netflix w 2022 roku?

Z nowości zobaczymy między innymi film „Szary człowiek” z Ryanem Goslingiem i Chrisem Evansem lub epicką przygodę w klimatach science fiction z Halle Berry w „The Mothership”. Wrócimy na miejsce zbrodni z Danielem Craigiem w „Na noże 2” Riana Johnsona oraz z Millie Bobby Brown i Henrym Cavillem w „Enoli Holmes 2”. Obejrzymy ponadto dwie propozycje z Adamem Sandlerem („Rzut życia” i „Spaceman”) oraz Jamiem Foxxem („Dzienna zmiana” i „They Cloned Tyrone”) albo coś z duetem komików —Jonah Hillem i Eddiem Murphym („You People”) — Kevinem Hartem i Markiem Wahlbergiem („Me Time”) lub film w technologii poklatkowej Jordana Peele’a z Keeganem-Michaelem Keyem („Wendell & Wild”).

Kino familijne

Nie zabraknie też kina familijnego. Obejrzymy np. „Projekt Adam” z Ryanem Reynoldsem, Jennifer Garner, Markiem Ruffalo i Zoe Saldañą. Otrzymamy zaproszenie do fantastycznej podróży z „Morską bestią” i „Krainą Snów” (w roli głównej Jason Momoa) oraz „The School for Good and Evil” z Charlize Theron i Kerry Washington. Będziemy też mogli zaśpiewać z Lashaną Lynch i Emmą Thompson w „Matyldzie” Roalda Dahla.

Najlepsi twórcy, gwiazdorska obsada

Wśród twórców, których produkcje zobaczymy w tym roku na Netflix są: Judd Apatow, Noah Baumbach, Scott Cooper, Edward Berger, Niki Caro, Guillermo Del Toro, Sally El Hosaini, Kim Farrant, Paul Feig, John Lee Hancock, Jean-Pierre Jeunet, Louis Leterrier, Tobias Lindholm, Richard Linklater, Tyler Perry, Anthony Russo, Joe Russo, Nora Twomey czy George C. Wolfe, oraz reżyserskie debiuty, które nakręcili Kenya Barris, JJ Perry, Dev Patel, Carrie Cracknell, Matthew Reilly i Millicent Shelton.

Zobaczymy też nasze ulubione gwiazdy Hollywood. W filmach, które co tydzień pojawiały się będą na platformie będą m.in.: Christian Bale, John Boyega, Jessica Chastain, Don Cheadle, Lily Collins, Emma Corrin, Colman Domingo, Adam Driver, Colin Firth, Greta Gerwig, Henry Golding, Dakota Johnson, Mila Kunis, Queen Latifah, Jennifer Lopez, Anthony Mackie, Carey Mulligan, Jack O’Connell, Regé-Jean Page, Teyonah Parris, Jesse Plemons, Florence Pugh, Noomi Rapace, Eddie Redmayne, Chris Rock, Jason Segel i Rebel Wilson.

