TVN odkrywa karty na jesień. Kultowy teleturniej i gwiazdorska ramówka

Jesień w TVN zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Stacja przygotowała nowe formaty, jubileuszowe odsłony popularnych programów i kolejne sezony największych hitów. Na antenie pojawi się długo wyczekiwany „Taskmaster” z Adamem Woronowiczem w roli gospodarza, a widzowie zobaczą także nowe wydanie „Top Model”, „MasterChefa”, „Azja Express” i „The Floor”. Nie zabraknie również filmowych premier oraz nowych odcinków seriali.

TVN zapowiada jesień pełną zmian

Lidia Bergel, dyrektorka kanałów TVN, podkreśla, że szczególne nadzieje stacja wiąże z debiutującym „Taskmasterem”. „Tej jesieni szczególnie liczymy na dobre przyjęcie „Taskmastera” – komediowego programu rozrywkowego, który jest inteligentny, przewrotny i po prostu bardzo zabawny. Wierzę, że podobnie jak „The Floor” i „The Traitors. Zdrajcy”, szybko znajdzie swoich fanów i będzie jednym z programów, o których tej jesieni będzie głośno.

Dużo nowego wydarzy się też w naszych dobrze znanych formatach. Lubimy zaskakiwać. Mamy nową parę w „Dzień Dobry TVN”, Pascal Brodnicki dołącza do „MasterChefa”, mamy coraz atrakcyjniejsze codzienne seriale fabularne” – mówi Lidia Bergel, dyrektorka kanałów TVN.

Stacja stawia na sprawdzone seriale i wielkie premiery filmowe

Jesienna ramówka obejmie także nowe odcinki popularnych seriali. Widzowie zobaczą kolejne historie w „Na Wspólnej”, „Szpitalu św. Anny”, „Młodych glinach”, „Detektywach” oraz „Ukrytej prawdzie”.

Stacja przygotowała również bogatą ofertę filmową. Wśród światowych premier znalazły się „Twisters”, „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży”, „Bridget Jones: Szalejąc za facetem”, „Challengers” oraz „Beetlejuice Beetlejuice”.

Nie zabraknie także polskich produkcji. TVN pokaże między innymi „Vinci 2”, „Teściowie 3”, „Listy do M. Pożegnania i powroty”, „Kleks i wynalazek Filipa Golarza”, „Spadek”, „Rozwodnicy” oraz „Kolory zła: Czerwień”.

„Taskmaster”



Jedną z najważniejszych nowości jesiennej ramówki będzie polska wersja „Taskmastera”. To światowy format stworzony przez brytyjskiego komika Alexa Horne’a, który został sprzedany do ponad 120 krajów i doczekał się licznych lokalnych odsłon.

W polskiej wersji tytułowego Taskmastera zagra Adam Woronowicz. U jego boku pojawi się Cezary Sikora jako Asystent Taskmastera. W programie wystąpi pięcioro uczestników: Wiolka Walaszczyk, Rafał Rutkowski, Kazik Mazur, Żabson oraz Zofia Zborowska-Wrona.

„Nazywam się Adam Woronowicz, a to jest program Taskmaster. To szalony teleturniej dla tych, którzy kochają patrzeć, jak innym nie wychodzi” - tymi słowami rozpoczyna się program.

Uczestnicy będą mierzyć się z nietypowymi zadaniami wymagającymi kreatywności, refleksu, wyobraźni i improwizacji. Nie zawsze liczyć się będzie najbardziej oczywiste rozwiązanie. Zadaniem zawodników będzie między innymi sprawienie, by zniknęła jak największa rzecz, znalezienie spektakularnego sposobu na wykonanie pozornie prostego zadania czy wykorzystanie codziennych przedmiotów w niecodzienny sposób.

Ostateczna decyzja należy do Taskmastera. To Adam Woronowicz będzie przyznawał punkty, interpretował zasady i oceniał pomysły uczestników. Cezary Sikora będzie natomiast czuwał nad przebiegiem rywalizacji.

Co istotne, uczestnicy poznają efekty swoich zmagań dopiero w studiu, razem z widzami. Nie będą wiedzieć, jak poradzili sobie pozostali zawodnicy. Stawką rywalizacji będzie wyjątkowe trofeum - złoty łeb Taskmastera.

Pierwszy odcinek „Taskmastera” zostanie pokazany w poniedziałek, 31 sierpnia, o godz. 21:30.



„Azja Express” wraca do korzeni



Nowy sezon „Azja Express” zabierze uczestników na kontynent, na którym rozpoczęła się historia programu. Osiem par przemierzy Indonezję, Malezję i Singapur.

Przed zawodnikami będzie ponad 5000 kilometrów trasy, wymagające zadania, upał, presja czasu oraz spotkania z mieszkańcami odwiedzanych miejsc. Wśród uczestników znajdą się Mateusz Banasiuk, Małgorzata Socha, Edyta Herbuś, Zoja Skubis oraz Adam „Naruciak” Zimmermann.



„Detektywi”



Jesienią „Detektywi” ponownie wrócą do biura na Malarskiej 13, by rozwiązać nowe tajemnicze sprawy. Ostatnie wydarzenia były dla ekipy Ani Potaczek i Maćka Dębosza niezwykle trudne. Mimo że od lat każdego dnia świadomie podejmują ryzyko, by dotrzeć do prawdy, w końcówce poprzedniego sezonu boleśnie przekonali się, jak cienka granica dzieli życie od śmierci.

Emisja: poniedziałek-piątek, godz. 17:55 (od 31 sierpnia).



Kuba Wojewódzki



Jesienią widzowie zobaczą również kolejne odcinki „Kuby Wojewódzkiego”. Program będzie świętował 20-lecie na antenie TVN. Nie zabraknie rozmów, ciętych ripost i niewygodnych pytań.



„Bez kompleksów”



Na antenę powróci drugi sezon „Bez kompleksów”, który ma połączyć spektakularne metamorfozy z historiami osób walczących o odzyskanie pewności siebie. Program będzie emitowany od 3 października.



„Młode gliny”



Młodzi policjanci z podwarszawskiej komendy wracają, by zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. W drugim sezonie bohaterowie przekonają się, że doświadczenie zdobywa się nie tylko podczas pościgów za przestępcami, ale również w chwilach walki z własnymi słabościami. Przed funkcjonariuszami trudniejsze sprawy oraz sytuacje, które niejednokrotnie wystawią na próbę ich charakter, determinację i umiejętność działania pod presją czasu. Do obsady produkcji dołączyli Paweł Deląg, Józef Pawłowski, Oliwer Witek, Magdalena Wieczorek, Arkadiusz Detmer, Jakub Wieczorek.

Emisja: poniedziałek-piątek, godz. 15:45 (od 5 października).



„Top Model” z nową prowadzącą i zmianami w jury



Jesienią powróci również „Top Model”. Jubileuszowa, 15. edycja programu przyniesie zmiany zarówno przed kamerą, jak i w sposobie prezentowania świata mody.

Do jury dołączy Ewelina Gralak, a nową prowadzącą zostanie Klaudia El Dursi. Program mocniej połączy także modę z przestrzenią digitalową. Rolę Social Buddy obejmie Miłosz Kulesza.

Piętnaście sezonów programu to setki castingów, sesji zdjęciowych i pokazów mody oraz dziesiątki uczestników, dla których udział w „Top Model” stał się początkiem zawodowej drogi. Nowa edycja ma połączyć doświadczenie zdobywane przez lata z energią nowego pokolenia.



„Kobieta na krańcu świata”



Kolejny sezon przygotowała również Martyna Wojciechowska. „Kobieta na krańcu świata” obejmie siedem krajów. Dziennikarka odwiedziła miejsca, do których wcześniej nie udało jej się dotrzeć. Po ponad 10 latach starań zrealizowała także wymarzony odcinek w Republice Konga. Spotkała się również z uciekinierami z Korei Północnej.



„Kuchenne rewolucje”



Do akcji wkroczy także Magda Gessler. W nowych odcinkach „Kuchennych rewolucji” restauratorka odwiedzi między innymi Gliwice, Karpacz, Zawiercie, Stąporków, Szpetal Górny, Łódź i Warszawę.



„Nowa Szelągowska”



Jesienią z nowym formatem wróci Dorota Szelągowska. „Nowa Szelągowska” ma skupiać się nie tylko na spektakularnych metamorfozach wnętrz, ale również na ludziach i ich historiach. Program ma opowiadać o zmianie, odwadze oraz przestrzeniach dopasowanych do ich mieszkańców.



„Szpital św. Anny”



Na lekarzy „Szpitala św. Anny” czeka kolejny intensywny dyżur! Czwarty sezon serialu otworzy nowy rozdział w historii placówki: przyniesie walkę o fotel dyrektora, uruchomienie bazy Pogotowia Lotniczego oraz pojawienie się nowych medyków, którzy na stałe dołączą do zespołu. W szpitalu zadomowi się Małgorzata Abratowska (Katarzyna Glinka), była lekarka wojskowa z tajemniczą przeszłością, a także grupa młodych stażystów stawiających pierwsze kroki w zawodzie.

Emisja: poniedziałek-piątek, godz. 16:50 (od 31 sierpnia).



„The Floor” z nowymi zasadami i gwiazdami



Na antenę powróci także „The Floor”. Program zaproponuje widzom nowe odcinki, nowe zasady gry oraz specjalne wydania „The Floor VIP Challange”.

Wśród uczestników znajdą się Justyna Steczkowska, Malwina Wędzikowska, Bartosz Kurek, Sonia Bohosiewicz i Joanna Liszowska. Pierwsze dwa odcinki z udziałem gwiazd i twórców internetowych zostaną pokazane 29 i 30 sierpnia o godz. 19:45.



„Ukryta prawda”



Nowa seria „Ukrytej prawdy” to kolejne ludzkie dramaty, zaskakujące zwroty akcji i często wzruszające, jak i szokujące finały historii. Każdy odcinek to kolejna opowieść o tajemnicach, które mogą zmienić życie. Zdrady, kłamstwa, nienawiść i niespodziewane rozstrzygnięcia – to wszystko zobaczymy w nowych odcinkach!

Emisja: poniedziałek-piątek, godz. 15:45 (od 31 sierpnia).



„MasterChef” świętuje 15. sezon



Jubileuszowa odsłona czeka również na widzów „MasterChefa”. Do grona jurorów dołączy Pascal Brodnicki, kucharz, prezenter telewizyjny i autor książek kulinarnych.

Uczestnicy 15. edycji będą nie tylko walczyć o zwycięstwo, ale także wyruszą w kulinarne podróże. W programie pojawią się między innymi Neapol, Londyn i Argentyna.



„Na Wspólnej”



Jesień w „Na Wspólnej” otworzy przed bohaterami zupełnie nowe rozdziały. W ich życiu pojawią się postaci, które wniosą nadzieję, miłość, tajemnice i nieoczekiwane wyzwania. Ten sezon przyniesie również największe od lat zmiany wizualne – odmienione wnętrza, nową odsłonę kultowych miejsc i świeżą energię na osiedlu. Całość dopełni premierowa czołówka, która symbolicznie otworzy nowy etap w historii uwielbianego przez widzów TVN serialu.

Emisja: poniedziałek-czwartek, godz. 20:15. Czytaj też:

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