Mocny start nowego show TVN. Przyciągnęło ponad milion widzów

„Taskmaster” nie potrzebował wielu odcinków, by zwrócić na siebie uwagę. Nowy program rozrywkowy TVN zadebiutował z wynikiem przekraczającym milion widzów. Premierowy odcinek formatu okazał się najlepszym startem programu rozrywkowego prime time w Polsce od pięciu lat.

Premiera „Taskmastera” z milionem widzów

Pierwszy odcinek „Taskmastera” wyemitowano w poniedziałek o godz. 21:30. Przed telewizorami zasiadło dokładnie 1 003 338 widzów. W grupie 20–54 program osiągnął 14,8 proc. udziału.

Według danych przekazanych przez stację jest to najlepszy start formatu rozrywkowego prime time w Polsce od pięciu lat. Wynik premierowego odcinka jest więc dla TVN istotnym sygnałem, że decyzja o wprowadzeniu kolejnego międzynarodowego formatu do ramówki może okazać się trafiona.

„Taskmaster” wpisuje się w strategię TVN zakładającą sięganie po światowe formaty, a jednocześnie rozwijanie oferty o nowe gatunki i oryginalne pomysły na rozrywkę. W ostatnich sezonach stacja postawiła między innymi na „The Floor” oraz „The Traitors”.

Nietypowe zadania i absurdalny humor w nowym show TVN

Formuła programu jest prosta, ale pozwala na dużą swobodę. Pięcioro uczestników otrzymuje zadania wymagające kreatywności, sprytu, refleksu oraz dystansu do samych siebie.

Polecenia, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się banalne, szybko zamieniają się w nieprzewidywalne wyzwania. To właśnie sposób ich wykonania staje się źródłem humoru i rywalizacji.

W centrum programu znajduje się Taskmaster. W polskiej wersji tej roli podjął się Adam Woronowicz, który ocenia poczynania uczestników i przyznaje im punkty. Jego asystentem jest Cezary Sikora, odpowiedzialny za przebieg zadań oraz ich prawidłową realizację. Relacja między Taskmasterem a jego pomocnikiem jest jednym z charakterystycznych elementów formatu.

Kto walczy o zwycięstwo w polskiej edycji? „Taskmaster” to światowy fenomen

W polskiej odsłonie programu rywalizują Wiolka Walaszczyk, Rafał Rutkowski, Kazik Mazur, Żabson oraz Zofia Zborowska-Wrona. Każdy z uczestników prezentuje inny temperament i sposób myślenia. Dzięki temu nawet pozornie proste zadania mogą prowadzić do całkowicie nieprzewidywalnych rezultatów.

Format został stworzony przez komika Alexa Horne’a, a jego producentem i dystrybutorem jest Avalon. Program sprzedano do ponad 120 krajów. Lokalne wersje powstały między innymi w Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii. „Taskmaster” wykroczył również poza tradycyjną telewizję. Format zbudował międzynarodową społeczność fanów w internecie. Widzowie komentują występy uczestników, śledzą program w sieci, a nawet podejmują własne próby realizowania zadań znanych z programu.

Kolejne odcinki „Taskmastera” można oglądać w poniedziałki o godz. 21:30 w TVN.

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