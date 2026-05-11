Polska walczy o finał Eurowizji. Oto kolejność występów i godziny transmisji

Eurowizyjna machina ruszyła na dobre. Próby, turkusowy dywan, pierwsze emocje i nerwowe odliczanie do półfinałów.

Alicja Szemplińska w półfinale Eurowizji. Kiedy wystąpi?

W tym roku Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska, która już za chwilę zawalczy o awans do wielkiego finału z utworem „Pray”. Polska reprezentantka pojawi się na scenie podczas pierwszego półfinału Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska zaśpiewa jako przedostatnia, z numerem 14.

Tak wygląda kolejność występów w pierwszym półfinale:

Mołdawia — Satoshi („Viva, Moldova!”) Szwecja — Felicia („My System”) Chorwacja — Lelek („Andromeda”) Grecja — Akylas („Ferto”) Portugalia — Bandidos do Cante („Rosa”) Gruzja — Bzikebi („On Replay”) Finlandia — Linda Lampenius i Pete Parkkonen („Liekinheitin”) Czarnogóra — Tamara Zivković („Nova zora”) Estonia — Vanilla Ninja („Too Epic to Be True”) Izrael — Noam Bettan („Michelle”) Belgia — Essyla („Dancing on the Ice”) Litwa — Lion Ceccah („Sólo quiero más”) San Marino — Senhit („Superstar”) Polska — Alicja Szemplińska („Pray”) Serbia — Lavina („Kraj mene”) Drugi półfinał Eurowizji 2026. Kto wystąpi?

W drugim półfinale zobaczymy między innymi reprezentantów Australii, Ukrainy i Norwegii. Na scenie pojawią się w podanej kolejności:

Bułgaria — Dara Azerbejdżan — Jiva Rumunia — Alexandra Capitanescu Luksemburg — Eva Marija Czechy — Daniel Zizka Armenia — Simón Szwajcaria — Veronica Fusaro Cypr — Antigoni Łotwa — Atvara Dania — Soren Torpegaard Lund Australia — Delta Goodrem Ukraina — Leléka Albania — Alis Malta — Aidan Norwegia — Jonas Lovv

Gościnnie podczas półfinałów zaprezentują się również kraje założycielskie konkursu: Włochy, Niemcy, Wielka Brytania i Francja, a także Austria jako gospodarz tegorocznej edycji. Jak co roku nie brakuje też kontrowersji. Kilka krajów wycofało się z konkursu po dopuszczeniu Izraela do udziału.

Kiedy i gdzie oglądać Eurowizję 2026?

Pierwszy półfinał Eurowizji odbędzie się 12 maja. Drugi zaplanowano na 14 maja, a wielki finał na 16 maja. Wszystkie koncerty będą transmitowane od godz. 21.00 na antenie TVP1.

Transmisję będzie można śledzić także online w serwisie TVP VOD oraz na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest na YouTube.

