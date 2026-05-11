Polska walczy o finał Eurowizji. Oto kolejność występów i godziny transmisji
Alicja Szemplińska
Emocje sięgają zenitu, bo Polka znów ma szansę wykazać się na międzynarodowej arenie. Alicja Szemplińska na Eurowizji 2026 – kiedy wystąpi?

Eurowizyjna machina ruszyła na dobre. Próby, turkusowy dywan, pierwsze emocje i nerwowe odliczanie do półfinałów.

Alicja Szemplińska w półfinale Eurowizji. Kiedy wystąpi?

W tym roku Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska, która już za chwilę zawalczy o awans do wielkiego finału z utworem „Pray”. Polska reprezentantka pojawi się na scenie podczas pierwszego półfinału Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska zaśpiewa jako przedostatnia, z numerem 14.

Tak wygląda kolejność występów w pierwszym półfinale:

  1. Mołdawia — Satoshi („Viva, Moldova!”)
  2. Szwecja — Felicia („My System”)
  3. Chorwacja — Lelek („Andromeda”)
  4. Grecja — Akylas („Ferto”)
  5. Portugalia — Bandidos do Cante („Rosa”)
  6. Gruzja — Bzikebi („On Replay”)
  7. Finlandia — Linda Lampenius i Pete Parkkonen („Liekinheitin”)
  8. Czarnogóra — Tamara Zivković („Nova zora”)
  9. Estonia — Vanilla Ninja („Too Epic to Be True”)
  10. Izrael — Noam Bettan („Michelle”)
  11. Belgia — Essyla („Dancing on the Ice”)
  12. Litwa — Lion Ceccah („Sólo quiero más”)
  13. San Marino — Senhit („Superstar”)
  14. Polska — Alicja Szemplińska („Pray”)
  15. Serbia — Lavina („Kraj mene”)
  Drugi półfinał Eurowizji 2026. Kto wystąpi?

W drugim półfinale zobaczymy między innymi reprezentantów Australii, Ukrainy i Norwegii. Na scenie pojawią się w podanej kolejności:

  1. Bułgaria — Dara
  2. Azerbejdżan — Jiva
  3. Rumunia — Alexandra Capitanescu
  4. Luksemburg — Eva Marija
  5. Czechy — Daniel Zizka
  6. Armenia — Simón
  7. Szwajcaria — Veronica Fusaro
  8. Cypr — Antigoni
  9. Łotwa — Atvara
  10. Dania — Soren Torpegaard Lund
  11. Australia — Delta Goodrem
  12. Ukraina — Leléka
  13. Albania — Alis
  14. Malta — Aidan
  15. Norwegia — Jonas Lovv

Gościnnie podczas półfinałów zaprezentują się również kraje założycielskie konkursu: Włochy, Niemcy, Wielka Brytania i Francja, a także Austria jako gospodarz tegorocznej edycji. Jak co roku nie brakuje też kontrowersji. Kilka krajów wycofało się z konkursu po dopuszczeniu Izraela do udziału.

Kiedy i gdzie oglądać Eurowizję 2026?

Pierwszy półfinał Eurowizji odbędzie się 12 maja. Drugi zaplanowano na 14 maja, a wielki finał na 16 maja. Wszystkie koncerty będą transmitowane od godz. 21.00 na antenie TVP1.

Transmisję będzie można śledzić także online w serwisie TVP VOD oraz na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest na YouTube.

