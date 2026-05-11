Polska walczy o finał Eurowizji. Oto kolejność występów i godziny transmisji

Eurowizyjna machina ruszyła na dobre. Próby, turkusowy dywan, pierwsze emocje i nerwowe odliczanie do półfinałów.
Alicja Szemplińska w półfinale Eurowizji. Kiedy wystąpi?
W tym roku Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska, która już za chwilę zawalczy o awans do wielkiego finału z utworem „Pray”. Polska reprezentantka pojawi się na scenie podczas pierwszego półfinału Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska zaśpiewa jako przedostatnia, z numerem 14.
Tak wygląda kolejność występów w pierwszym półfinale:
- Mołdawia — Satoshi („Viva, Moldova!”)
- Szwecja — Felicia („My System”)
- Chorwacja — Lelek („Andromeda”)
- Grecja — Akylas („Ferto”)
- Portugalia — Bandidos do Cante („Rosa”)
- Gruzja — Bzikebi („On Replay”)
- Finlandia — Linda Lampenius i Pete Parkkonen („Liekinheitin”)
- Czarnogóra — Tamara Zivković („Nova zora”)
- Estonia — Vanilla Ninja („Too Epic to Be True”)
- Izrael — Noam Bettan („Michelle”)
- Belgia — Essyla („Dancing on the Ice”)
- Litwa — Lion Ceccah („Sólo quiero más”)
- San Marino — Senhit („Superstar”)
- Polska — Alicja Szemplińska („Pray”)
- Serbia — Lavina („Kraj mene”)
- Drugi półfinał Eurowizji 2026. Kto wystąpi?
W drugim półfinale zobaczymy między innymi reprezentantów Australii, Ukrainy i Norwegii. Na scenie pojawią się w podanej kolejności:
- Bułgaria — Dara
- Azerbejdżan — Jiva
- Rumunia — Alexandra Capitanescu
- Luksemburg — Eva Marija
- Czechy — Daniel Zizka
- Armenia — Simón
- Szwajcaria — Veronica Fusaro
- Cypr — Antigoni
- Łotwa — Atvara
- Dania — Soren Torpegaard Lund
- Australia — Delta Goodrem
- Ukraina — Leléka
- Albania — Alis
- Malta — Aidan
- Norwegia — Jonas Lovv
Gościnnie podczas półfinałów zaprezentują się również kraje założycielskie konkursu: Włochy, Niemcy, Wielka Brytania i Francja, a także Austria jako gospodarz tegorocznej edycji. Jak co roku nie brakuje też kontrowersji. Kilka krajów wycofało się z konkursu po dopuszczeniu Izraela do udziału.
Kiedy i gdzie oglądać Eurowizję 2026?
Pierwszy półfinał Eurowizji odbędzie się 12 maja. Drugi zaplanowano na 14 maja, a wielki finał na 16 maja. Wszystkie koncerty będą transmitowane od godz. 21.00 na antenie TVP1.
Transmisję będzie można śledzić także online w serwisie TVP VOD oraz na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest na YouTube.
