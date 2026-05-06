Artur Rojek odpalił się w urodziny. „Gruby, mały” – napisał i dołożył archiwalną fotkę

Artur Rojek kończy dziś 54 lata. Z tej okazji muzyk postanowił podzielić się z fanami odrobiną refleksji i absolutnie wyjątkowym zdjęciem.

Artu Rojek dziś ma urodziny. „Gruby, mały” tak sobie powspominał

Urodziny potrafią być okrutne. Zwłaszcza gdy człowiek sięgnie po stare zdjęcia i postanowi pokazać je całemu światu. Artur Rojek właśnie to zrobił. W środę, 6 maja frontman Myslovitz i idol pokolenia skończył 54 lata, a swoich fanów postanowił obdarować prezentem w postaci archiwalnego zdjęcia z dzieciństwa. Efekt? Setki komentarzy, fala wzruszenia i śmiechu w jednym. Bo trudno się nie rozczulić na widok poważnej buźki małego Artura, który patrzy w obiektyw z miną doświadczonego życiem człowieka.

Do czarno-białej fotografii Rojek dołączył lakoniczną refleksję, że choć wiele rzeczy zostawił za sobą, „niektóre zostały z nim na bardzo długo". „Gruby, mały” – napisał artysta, odnosząc się zapewne do łatek, jakie mogły do niego przylgnąć w dzieciństwie. Na koniec zostawił tajemniczy dopisek: „W piątek”.

Fani momentalnie zareagowali. W komentarzach pojawiły się życzenia i wspomnienia. „Spełnienia marzeń! I dzięki za te wszystkie muzyczne wspomnienia! Ilekroć spaceruję po Mysłowicach, mam w głowie Pana „I nawet kiedy będę saaaam....."”, „Dla jednych duży, dla innych mały, a dla nas po prostu wspaniały. Wszystkiego najlepszego 100 lat” – piszą fanki.

Nie zabrakło pytań o to, co kryje się za tym enigmatycznym komunikatem. Czy to zapowiedź nowego singla? Trasy? Projektu? „Jeśli w piątek to twoja nowa płyta to ja już nie mam na ten rok życzeń ani dla ciebie, ani dla siebie” – zapewniają.

Kim jest Artur Rojek?

Artur Rojek to jedna z najbardziej wpływowych postaci polskiej sceny alternatywnej i popowej. Urodził się 6 maja 1972 roku w Mysłowicach. Przez 20 lat był liderem i wokalistą zespołu Myslovitz, z którym wylansował hity takie jak „Długość dźwięku samotności” czy „Chłopcy”. Później wydał później dwa solowe albumy platynowe i zdobył Nagrodę Fryderyk. Jest też pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Off Festivalu – jednego z najważniejszych festiwali niezależnej muzyki w Polsce.

