Magda Gessler trafiła do szpitala! W najgorszym momencie

Gospodyni „Kuchenny rewolucji” trafiła do szpitala. Na dodatek w momencie, gdy przygotowania do wielkanocnego szczytu właśnie nabierały tempa. Dla właścicielki restauracji to musi być prawdziwy cios w serce.

Magda Gessler trafiła do szpitala. To nie pierwszy raz

Magda Gessler jeszcze niedawno była widziana przed swoją warszawską cukiernią „Słodki i Słony”, kiedy pojawiły się informacje o jej hospitalizacji. Jak ustalił „Super Express”, powodem była rwa kulszowa. „Magda miała rwę kulszową. To nic poważnego” – przekazał tabloidowi brat restauratorki, polityk Piotr Ikonowicz.

Jak się okazuje, to nie pierwszy raz, gdy gwiazda TVN zmaga się z tą dolegliwością. Problemy zdrowotne towarzyszą jej już od kilku lat, jednak w ostatnim czasie, szczególnie podczas pracy na planie, objawy wyraźnie się nasiliły.

Moment na takie komplikacje jest wyjątkowo trudny. Okres przedświąteczny to dla Gessler jeden z najbardziej intensywnych zawodowo czasów w roku. Restauratorka nie tylko pracuje przy programach telewizyjnych, takich jak „Kuchenne rewolucje”, „MasterChef” czy „Magda gotuje internet”, ale też prowadzi własne lokale gastronomiczne, które przed Wielkanocą przeżywają prawdziwe oblężenie i to mimo że przygotowane przez Gessler menu wielkanocne do tanich nie należy.

Co dalej ze zdrowiem gwiazdy? To czeka restauratorkę

Na szczęście najnowsze informacje są uspokajające. Jak przekazała tabloidowi osoba związana z restauratorką, sytuacja jest pod kontrolą, a sama Gessler jest już na drodze do powrotu do formy.

„Magda musi poddać się fizjoterapii, oszczędzać się i odpoczywać, wszystko jest na dobrej drodze. Spotkała się z ekspertem od tematu i już zmierza do wyzdrowienia” – ujawniono w rozmowie z „Super Expressem”.

