Polsat odnotowuje sukces! Milion widzów dzięki dwóm programom

Stacja wyraźnie łapie wiatr w żagle, a jej prime time rośnie z tygodnia na tydzień. Najmocniejsze karty? Dwa programy rozrywkowe, które konsekwentnie podkręcają wyniki i umacniają pozycję nadawcy wśród tzw. wielkiej czwórki.

„Milionerzy” rosną w siłę. 8 proc. udziału i wyraźny skok

W minionym tygodniu „Milionerów” oglądało blisko 950 tys. widzów. Teleturniej osiągnął 8 proc. udziału w obu grupach: 4+ oraz 16–59. W porównaniu z pierwszym tygodniem emisji oznacza to wzrost udziałów o około 20 proc. w grupie 4+ oraz niemal 30 proc. w grupie 16–59.

Program zyskał też średnio 130 tys. widzów więcej niż w tygodniu poprzednim. To wyraźny sygnał, że format nie tylko utrzymuje zainteresowanie, ale systematycznie je zwiększa. Efekt? Najlepsza oglądalność wśród teleturniejów stacji tzw. wielkiej czwórki.

„Farma” przekracza milion. Rekord w piątek

Jeszcze mocniej przyspiesza „Farma”. Reality show przyciągało w ostatnim tygodniu ponad 1 mln widzów, a piątkowy odcinek zgromadził niemal 1,1 mln osób, notując najlepszy wynik spośród wszystkich dotychczasowych emisji.

Program uzyskał 8 proc. udziału w grupie 4+ oraz aż 10 proc. w grupie 16–59, potwierdzając swoją siłę w kluczowej grupie komercyjnej. Wzrosty również są wyraźne: około 12 proc. w 4+ oraz blisko 20 proc. w 16–59. Tydzień do tygodnia „Farma” zyskała niemal 100 tys. widzów.

Wieczorne pasmo Polsatu na fali

Dane pokazują stabilny i dynamiczny trend wzrostowy w prime time. Oba formaty nie tylko budują widownię, ale też wzmacniają pozycję Polsatu w najważniejszych pasmach dnia.

„Milionerzy” emitowani są od poniedziałku do czwartku o godz. 19.55. „Farma” trafia na antenę od poniedziałku do czwartku o godz. 20.30 oraz w piątki o godz. 19.55. Wieczorne pasmo nabiera tempa, a liczby wyraźnie pokazują, że widzowie zostają przed ekranami coraz chętniej.

Czytaj też:

Hakiel bez hamulców o Cichopek. „Moja była nie wracała na noc”Czytaj też:

Olga Frycz ogłasza wielką zmianę. Dopiero co urodziła dziecko