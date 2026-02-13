Bożena Dykiel niespodziewanie odeszła z „Na Wspólnej”. Produkcja próbowała ją odzyskać

Po nagłym zniknięciu z hitowej produkcji planowano ponownie włączyć jej bohaterkę do fabuły. Dziś wiadomo już, że tego powrotu nie będzie. Bożena Dykiel nie dożyła chwili, na którą czekały miliony jej wielbicieli.

Bożena Dykiel nagle odeszła z serialu. Nie zdążyła wrócić

Bożena Dykiel w ubiegłym roku niespodziewanie zniknęła z obsady serialu „Na Wspólnej”. Przez ponad 20 lat wcielała się tam w Marię Ziębę, jedną z najbardziej lubianych postaci produkcji. Informacja o jej odejściu była dla widzów ogromnym zaskoczeniem.

W jubileuszowym 4000. odcinku serialu scenarzyści zdecydowali się na nagły zwrot akcji. Maria Zięba wyjechała z kraju, by wesprzeć chorą siostrę. Serialowy mąż bohaterki, grany przez Mieczysława Hryniewicza, przyznawał w rozmowie z dziennikiem „Fakt”, że decyzja twórców była dla niego zaskoczeniem i nie miał pewności, czy o ile w ogóle, aktorka wróci na plan.

Produkcja nie zamykała jednak definitywnie drzwi. Jeszcze 12 lutego „Fakt” informował, że twórcy rozważają przywrócenie wątku Marii Zięby, mimo że sama aktorka wycofała się z życia publicznego i nie chciała wracać do pracy przed kamerą.

Problemy zdrowotne i definitywny koniec

Biuro prasowe TVN WBD przekazało w rozmowie z tabloidem: „Scenarzyści »Na Wspólnej« pracują obecnie nad wątkiem, którego istotnym elementem będzie postać Marii Zięby, granej przez Bożenę Dykiel”.

Rozważano rozwiązanie fabularne, w którym bohaterka nadal byłaby ważna dla historii, ale nie pojawiałaby się na ekranie. „To normalny zabieg, jak ktoś jest ważny dla fabuły, a nie można go pokazać. Wtedy wątek takiej postaci toczy się bez danego aktora i po prostu inni o nim mówią i na bieżąco od nich dowiadujemy się, co się dzieje u takiego bohatera” – tłumaczył informator „Faktu”.

Jak się okazuje, wycofanie się aktorki z serialu i życia publicznego było jej świadomą decyzją. Od dłuższego czasu zmagała się z problemami zdrowotnymi. W 2017 roku zemdlała na planie i przyznała, że przez lata ignorowała wadę serca. To właśnie kwestie zdrowotne skłoniły ją do ograniczenia aktywności zawodowej. Dziś wiadomo już, że planowany powrót do serialu nie będzie możliwy. Bożena Dykiel zmarła w wieku 77 lat.

