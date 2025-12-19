Zillmann i Lesar znów rozpalają wyobraźnię. Jedno wideo wystarczyło

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, duet, który zapisał się w historii „Tańca z gwiazdami”, opublikowały nagranie, które błyskawicznie rozpaliło emocje fanów. Komentarze posypały się lawiną.

Zillmann i Lesar w centrum uwagi po „Tańcu z gwiazdami”

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zdobyły ogromne uznanie jako pierwsza kobieca para taneczna w historii polskiej edycji „Tańca z gwiazdami”. Ich przygoda z jubileuszową, 30. edycją programu zakończyła się na półfinale, ale zainteresowanie nimi wcale nie wygasło. Choć żadna z nich nie potwierdziła, że łączy je coś więcej niż taniec, wspólne występy i aktywność w mediach społecznościowych wciąż przyciągają uwagę mediów oraz obserwatorów obu pań.

Zmysłowe nagranie z planu

Teraz iskrą zapalną okazało się krótkie wideo opublikowane na Instagramie Katarzyny Zillmann. Na nagraniu obie kobiety występują w czarnych stylizacjach w estetyce wet look. Kadry są bliskie, a gesty wyraźnie intymne. Bohaterki niemal stykają się nosami. Autorka opatrzyła film prostym podpisem: „na planie”.

To nie była ich pierwsza wspólna aktywność. Wcześniej prowadziły razem transmisję na żywo, a nowa publikacja tylko podgrzała atmosferę. Na nagraniu widzimy, jak wystylizowane celebrytki kołyszą się w rytm muzyki. Janja Lesar obejmuje „koleżankę”, a Zillmann, wczuwa się w scenę, niemal wciskając się w jej twarz. W finale ujęcia tancerka i sportsmenka zbliżają do siebie twarze, stykając się nosami i niemal dotykając ustami. W komentarzu Zillmann doprecyzowała, że wspólnie z Janją wystąpiły w teledysku.

„Dziewczyny przesadziłyście”

Internauci zareagowali natychmiast. Pod nagraniem pojawiły się dziesiątki komentarzy, w których nie brakowało zachwytów, ale i dociekliwych pytań o charakter relacji obu kobiet.

„Ta rolka jest tak dobra, że z wrażenia zapomniałam, jak przechodzi się do kolejnej”, „Dziewczyny przesadziłyście, oj grubo przesadziłyście... już teraz nie jestem pewna, czy jestem hetero”, „Gra grą, klip klipem, emocji nie da się ukryć” – czytamy w komentarzach.

Czytaj też:

Schreiber się chwali, że pobiła faceta. Internauci umierają ze śmiechuCzytaj też:

Martyniuk odpiął wrotki. Nawołuje do buntu?