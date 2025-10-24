Youtuber szuka miłości offline. Wystąpi w nowym odcinku „Randki w ciemno”

Choć na co dzień zdobywają tysiące lajków i komentarzy w świecie wirtualnym, czasami zdarza im się zabłysnąć także w realu. Kuba „Skyrek19”, 23-letni student finansów, pracownik IT i influencer, zdecydował się na odważny krok. Już w najbliższy czwartek pojawi się w 4. odcinku „Randki w ciemno” na Polsacie, gdzie po 20 latach przerwy program wrócił na antenę w nowej odsłonie.

Skyrek19 w „Randce w ciemno”

Powrót legendy. Po 20 latach przerwy na antenę wróciła „Randka w ciemno”. Program, który w latach 90. i na początku 2000. gromadził przed telewizorami miliony widzów. Z jednej strony niewiele się zmieniło: uczestnicy nie widzą się nawzajem, a kontakt ogranicza się do rozmowy przez ścianę. Z drugiej: nowości widoczne są na każdym kroku. Kiedyś, dla przykładu, nie było w programie youtuberów.

W nadchodzącym odcinku Kuba postawił na emocje i szczerość, podkreślając, że szuka partnerki, która nie boi się kamery, ma dobre serce i potrafi otworzyć się na drugiego człowieka. „Masz takie jogurty wysokobiałkowe. Generalnie jestem takim sportowym świrem, wiesz, o co chodzi, nie?” – tłumaczy swój pseudonim Skyrek „Jestem bardzo wierzący” – dodaje influencer, który w idealnej kandydatce szuka inteligencji i… blond włosów, choć nie wyklucza aktualizacji „oprogramowania” w razie innego koloru.

Kogo wybierze Kinga?

Czwarty odcinek programu, który zostanie wyemitowany 25 października o 16.30, to nie tylko historia youtubera. W show wezmą udział także: Tomek, 26-letni barman i raper szukający głębszych rozmów, oraz Jakub, twórca stron internetowych, pianista i fan spontanicznych randek.

O wyborze zdecyduje Kinga, 23-letnia specjalistka sprzedaży i artystka, która z chaosu potrafi stworzyć sztukę, także z własnego serca po przejściach. Kto zdobędzie jej serce? Czy Skyrek pokaże swoim fanom, że warto szukać prawdziwej miłości offline? Odpowiedź poznamy już 25 października o 16.30 na antenie Polsatu.

