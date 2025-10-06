Chcesz wziąć ślub z nieznajomym? TVN szuka chętnych do „Ślubu od pierwszego wejrzenia”!

Jeśli wierzysz w przeznaczenie i chcesz przeżyć przygodę życia, zgłoś się do nowej edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Może to właśnie Ty staniesz przed ołtarzem z kimś, kogo pokochasz naprawdę.

Ruszyły castingi do nowego sezonu „Ślubu od pierwszego wejrzenia”

Miłość naprawdę może przyjść w najmniej spodziewanym momencie. Nawet dopiero przed ołtarzem. Ruszyły właśnie castingi do nowej edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, jednego z największych hitów TVN. To szansa dla wszystkich singli, którzy wierzą, że nauka, psychologia i doświadczenie ekspertów mogą pomóc im znaleźć drugą połówkę.

Eksperyment, który wzbudza emocje

„Ślub od pierwszego wejrzenia” to polska wersja duńskiego formatu „Gift ved første blik”. Uczestnicy poznają swojego przyszłego męża lub żonę dopiero w dniu ślubu. Wcześniej nie wiedzą o sobie nic. Eksperci z zakresu psychologii, seksuologii i socjologii dobierają ich w pary na podstawie badań i testów osobowości, tworząc naukowo dopasowane związki.

Po ceremonii nowożeńcy spędzają razem kilka tygodni – jadą w podróż poślubną, mieszkają razem i uczą się codziennego życia we dwoje. Po miesiącu muszą zdecydować, czy zostają małżeństwem, czy każde z nich pójdzie swoją drogą.

Format zadebiutował w Polsce w 2016 roku i od razu przyciągnął sporą widownię. Z czasem doczekał się kilkunastu edycji i różnych zmian, m.in. w składzie ekspertów, sposobie realizacji czy tonie narracji. Mimo kontrowersyjnej formuły program konsekwentnie utrzymuje pozycję jednego z najpopularniejszych reality show w kraju.

Telewizyjny hit i prawdziwe historie miłosne

Choć dla wielu „Ślub od pierwszego wejrzenia” to tylko eksperyment społeczny, nie brakuje przypadków, gdy show naprawdę połączyło ludzi na całe życie. Przykładem jest m.in. para Anety i Roberta Żuchowskich z szóstej edycji, którzy wzięli ślub w programie, wciąż są małżeństwem i doczekali się dziecka.

Od początku emisji program gromadzi ogromną publiczność. Co sezon ogląda go setki tysięcy, a nawet ponad milion widzów. We wrześniu bieżącego roku „Ślub od pierwszego wejrzenia” ponownie był liderem pasma – w grupie 20–54 zdobył średni udział 14,31 proc., a w grupie 16–49 aż 15,06 proc. Już w poniedziałek, 7 października o godz. 21:35 w TVN, widzowie zobaczą szósty odcinek bieżącego sezonu. Po ślubach i podróżach poślubnych bohaterowie będą musieli zmierzyć się z codziennością. To właśnie teraz ich relacje przejdą najtrudniejszy test.

Twórcy programu zachęcają: „Prawdziwa miłość istnieje – znajdź ją w programie!”. Zgłoszenia można wysyłać już teraz – wystarczy wypełnić formularz na stronie earlgreyfilm.com.

