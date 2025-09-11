Żur bez żuru i inne atrakcje. Magda Gessler nie będzie miała dziś łatwo

Magda Gessler po raz 31 wyruszyła w kulinarną podróż po Polsce, by ratować upadające restauracje. Po Włocławku przyszedł czas na Siedliszcze, gdzie bar prowadzą Joanna i jej partner, Włoch Luciano.

Na kłopoty? Magda Gessler!

Już w pierwszym odcinku znana restauratorka miała spore problemy. Artur, właściciel Białego Kredensu we Włocławku jest byłym sportowcem, który gastronomią zajął się przez przypadek. W menu królowały potrawy z całego świata o dziwnych nazwach i mało apetycznych smakach. Szok wywołał barszcz czerwony z makaronem, a śmierdzący kotlet devolay tradycyjnie pofrunął wraz z talerzem na podłogę.

„To jest przestępstwo, co się tutaj dzieje” – podsumowała dosadnie Magda Gessler, poczym zakasał rękawki sobie i personelowi i wzięła się do roboty. We Włocławku jej się udało. Lokal nie tylko stoi do dziś, ale i na brak klientów nie narzeka. Czy powtórzy sukces w Siedliszczach?

„Kuchenne rewolucje” w Siedliszczach

Już dziś wieczorem areną kolejnej kulinarno-biznesowej rewolucji zostanie niewielkie miasteczko między Lublinem a Chełmem. To właśnie w Siedliszczach przy drodze krajowej nr 12 Joanna Bartnik i jej partner, Włoch Luciano, otworzyli Bistro 12 – swoją drugą restaurację. Pierwszy lokal prowadzony w Warszawie okazał się sukcesem, tutaj jednak sprawy potoczyły się inaczej. Klientów zaczęło ubywać, a pracownicy nie kryli obaw o przyszłość.

Joanna, znana w regionie działaczka społeczna od lat angażuje się w życie lokalnej społeczności. Teraz jednak jej największym wyzwaniem okazało się Bistro 12. Najwyraźniej jednak to zadanie ją przerosło, skoro Magdzie Gessler na nagraniu podano… czarne placki ziemniaczane i żur bez zakwasu, za to aż kipiący chemią.

„To jest obraza polskiej kuchni” – wypaliła na planie restauratorka. Sama kucharka przyznała, że „swojemu mężowi by takiego żuru nie podała”. Jakie jeszcze „smaczki” pojawią się w programie? Czy znów polecą talerze i wulgaryzmy? Przekonamy się już dziś wieczorem o godz. 21:35 na antenie TVN.

Czytaj też:

To dziś dzieje się z restauracją z „Kuchennych rewolucji”. Gessler dała im w kośćCzytaj też:

Gessler w szoku. „To jest ohydne, to jest przestępstwo”