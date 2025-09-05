Przepychanki jurorów w programie TVP. Ostre starcie przed nową edycją

Już w sobotę, 6 września, o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD wystartuje nowy sezon „The Voice of Poland”. Emocji na pewno nie zabraknie, bo już teraz wśród trenerów panuje napięta atmosfera.

„The Voice of Poland”. Walka o uczestników

W 16. edycji w trenerskich fotelach zasiadają Michał Szpak, Tomson i Baron, Kuba Badach oraz powracająca do programu Margaret. Latem cała czwórka przesłuchała niemal setkę kandydatów, a już w premierowym odcinku zobaczymy pierwsze muzyczne odkrycia.

Do drużyny programu dołącza także piąta trenerka – Ania Karwan. Artystka poprowadzi zupełnie nowy segment „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”. Jej zadaniem będzie stworzenie drużyny z uczestników, których nie wybrali główni trenerzy. Ten etap widzowie obejrzą w TVP VOD tuż po sobotnich odcinkach oraz w każdą niedzielę o godzinie 13:55 w TVP2.

„Margaret dodała pikanterii całości”

Ogromne emocje budzi jednak nie tylko poziom uczestników, ale też to, czym tym razem popiszą się sami trenerzy. „W poprzedniej edycji dopiero się rozkręcaliśmy. W nowej walczymy o uczestników jeszcze bardziej dosadnie, z większą zaciętością i pomysłowością. Żeńska energia w postaci Margaret dodatkowo dodała pikanterii całości” – mówi w rozmowie z TVP Michał Szpak. Wokalista zapowiada ostrą rywalizację.

Jak na razie zapowiada się nieźle. Na planie Kuba Badach nie szczędził kąśliwych komentarzy pod adresem Michała Szpaka, m.in. nazywając go „narcyzem”. Ten nie pozostał mu dłużny i natychmiast wbił szpilę w piosenkarza.: „Patrz, do Kuby przychodzi mnóstwo ludzi i żaden się nie wybił”.

