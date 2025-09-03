Urodziny „Dzień Dobry TVN”. Wiemy, jakie niespodzianki szykują

Dwie dekady na antenie, tysiące poranków z widzami i cała plejada gwiazd. „Dzień Dobry TVN” wchodzi w swoje dwudzieste urodziny z rozmachem. Stacja szykuje prawdziwe święto dla fanów programu, zarówno przed telewizorami, jak i w samym sercu Warszawy.

20 lat „Dzień Dobry TVN”

3 września mija dokładnie 20 lat od emisji pierwszego odcinka popularnego porannego show. Z tej okazji stacja przygotowała specjalne wydania programu i jubileuszowe niespodzianki. Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor ruszyli w podróż sentymentalną do Sopotu, a ze studia w Warszawie łączyli się z nimi Dorota Wellman i Marcin Prokop. Tego dnia prowadzący pojawili się również w innych produkcjach TVN, by razem z gwiazdami stacji celebrować okrągły jubileusz.

Jesienią widzów czeka też „Zjazd Absolwentów”. Do programu powrócą ci, którzy przez ostatnie dwie dekady współtworzyli poranne pasmo. Wśród nich znajdą się m.in. Kinga Rusin, Bartosz Węglarczyk, Olivier Janiak, Anna Kalczyńska, Wojciech Jagielski, Jarosław Kuźniar, Małgorzata Rozenek-Majdan, Filip Chajzer, Andrzej Sołtysik, Piotr Kraśko czy Agnieszka Woźniak-Starak.

Piknik pod Zamkiem Ujazdowskim

Kulminacją jubileuszu będzie wielki piknik 7 września w parku przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Już od godziny 7:45 studio „Dzień Dobry TVN” przeniesie się na świeże powietrze. W rolach gospodarzy zobaczymy wszystkie obecne duety prowadzących: Dorotę Wellman i Marcina Prokopa, Paulinę Krupińską-Karpiel i Damiana Michałowskiego, Ewę Drzyzgę i Krzysztofa Skórzyńskiego oraz Sandrę Hajduk-Popińską i Macieja Dowbora.

Na uczestników czeka moc atrakcji – od strefy sportowej, gdzie będzie można zagrać w piłkę czy koszykówkę, po spotkania ze sportowcami: Przemysławem Frankowskim, Michałem Pazdanem, Tomaszem Iwanem, Radosławem Majdanem i Grzegorzem Krychowiakiem. Najmłodszych zainteresują naukowe eksperymenty Adama Mirka, a właściciele psów będą mogli skorzystać z porad behawiorysty Radka Ekwińskiego. Nie zabraknie także strefy beauty z Martą Gąską oraz możliwości zrobienia zdjęcia z prowadzącymi programu.

Koncert „Piękni dwudziestoletni”

Na finał zaplanowano muzyczne uderzenie. Pod Zamkiem Ujazdowskim odbędzie się koncert „Piękni dwudziestoletni”, podczas którego zagrają Dawid Kwiatkowski, Kwiat Jabłoni i Krzysztof Zalewski. Na scenie pojawią się również goście specjalni – wśród nich Szymon Majewski, Katarzyna Figura, Michel Moran, Martyna Wojciechowska i Bogna Sworowska. Organizatorzy zapowiadają urodzinowe niespodzianki.

„Dzień Dobry TVN” świętuje 20 lat, a widzowie mają okazję być częścią tego wyjątkowego jubileuszu. Również na żywo, już 7 września w Warszawie.

Czytaj też:

TVP złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Poszkodowana znana dziennikarkaCzytaj też:

„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Kontrowersje od pierwszego odcinka