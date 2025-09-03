„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Kontrowersje od pierwszego odcinka

Wielki powrót, wielkie emocje i… ogromne rozczarowanie. TVN pokazał pierwszy odcinek 11. sezonu „Ślubu od pierwszego wejrzenia”, a w sieci natychmiast zawrzało. Część fanów reality show nie kryje frustracji i w ostrych słowach punktuje twórców.

„Ślub od pierwszego wejrzenia”, Poznaliśmy nowych uczestników

Pierwszy epizod nowej edycji przedstawił widzom trójkę uczestników: Macieja, Karolinę i Krystiana. Kamery towarzyszyły im w codziennych sytuacjach i podczas pierwszych rozmów z rodzinami. To właśnie te etapy mają zdecydować o tym, czy eksperyment zakończy się happy endem.

Za dobór par odpowiada w tym sezonie trio ekspertek: Julitta Dębska, Zuzanna Butryn i Hanna Kąkol. Specjalistki zapewniają, że łączą wiedzę naukową, doświadczenie i intuicję, aby stworzyć związki z największym potencjałem na przyszłość.

Widzowie rozczarowani. „Nudne jak program o pogrzebach”

Choć telewizja zapowiadała wielkie emocje, widzowie nie zostawili na odcinku suchej nitki. Najczęściej powtarzała się krytyka, że premierowy epizod pokazał wyłącznie uczestników, ale nie zdradził jeszcze, kto z kim zostanie połączony w pary. Tradycyjnie też stacja oberwała za nadmiar reklam. Poza tym, zdaniem wielu internautów, w programie po prostu wiało nudą.

„Też ktoś tak jak ja ogląda dopiero odcinki od ślubów? Od kilku sezonów nudzi mnie to, co się dzieje przed ślubami i czekam, aż będzie więcej odcinków, żeby sobie przesunąć”, „To jest tak kręcone na szaro buro, że nie wiadomo czy to dokument o seryjnym mordercy, dokument o depresji, czy program o ślubach”, „Czy dla was też te odcinki do ślubów są strasznie nudne? Zwykle je pomijam i zaczynam od razu od ślubu. Jakby nie mogli tego zamknąć (to poznanie osób i czego oni oczekują) w jednym odcinku, tak jak widziałam w szwedzkiej edycji… Poza tym brakuje mi faceta w roli eksperta”, „Gdybym nie oglądała i słuchała tylko samej muzyki, pomyślałabym, że to jakiś program o pogrzebach”, „Za długie i przeciągnięte to informowanie rodzin, nudne niestety”, „Bardzo fajny blok reklamowy z przerwą na program”, „20 minut o Bohaterach a 40 minut REKLAMA. Zniechęca to bardzo” — wyliczali rozczarowani internauci.

„Zobaczymy, kto dołączy”

Wśród krytycznych głosów pojawiły się też bardziej optymistyczne komentarze. „Super jak na razie fajni ludzie. Zobaczymy, kto dołączy”, „Super, fajni i sympatyczni ludzie! Już nie mogę się doczekać kolejnych odcinków” — pisali zadowoleni fani. Jedno jest pewne: 11. sezon „Ślubu od pierwszego wejrzenia” dopiero się rozkręca, a już wzbudza gigantyczne emocje.

