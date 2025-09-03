„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Kontrowersje od pierwszego odcinka
„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Kontrowersje od pierwszego odcinka

„Ślub od pierwszego wejrzenia”
„Ślub od pierwszego wejrzenia” Źródło: Instagram / Ślub od pierwszego wejrzenia TVN
„Ślub od pierwszego wejrzenia” wrócił. Widzowie wściekli się już po pierwszym odcinku.

Wielki powrót, wielkie emocje i… ogromne rozczarowanie. TVN pokazał pierwszy odcinek 11. sezonu „Ślubu od pierwszego wejrzenia”, a w sieci natychmiast zawrzało. Część fanów reality show nie kryje frustracji i w ostrych słowach punktuje twórców.

„Ślub od pierwszego wejrzenia”, Poznaliśmy nowych uczestników

Pierwszy epizod nowej edycji przedstawił widzom trójkę uczestników: Macieja, Karolinę i Krystiana. Kamery towarzyszyły im w codziennych sytuacjach i podczas pierwszych rozmów z rodzinami. To właśnie te etapy mają zdecydować o tym, czy eksperyment zakończy się happy endem.

Za dobór par odpowiada w tym sezonie trio ekspertek: Julitta Dębska, Zuzanna Butryn i Hanna Kąkol. Specjalistki zapewniają, że łączą wiedzę naukową, doświadczenie i intuicję, aby stworzyć związki z największym potencjałem na przyszłość.

Widzowie rozczarowani. „Nudne jak program o pogrzebach”

Choć telewizja zapowiadała wielkie emocje, widzowie nie zostawili na odcinku suchej nitki. Najczęściej powtarzała się krytyka, że premierowy epizod pokazał wyłącznie uczestników, ale nie zdradził jeszcze, kto z kim zostanie połączony w pary. Tradycyjnie też stacja oberwała za nadmiar reklam. Poza tym, zdaniem wielu internautów, w programie po prostu wiało nudą.

„Też ktoś tak jak ja ogląda dopiero odcinki od ślubów? Od kilku sezonów nudzi mnie to, co się dzieje przed ślubami i czekam, aż będzie więcej odcinków, żeby sobie przesunąć”, „To jest tak kręcone na szaro buro, że nie wiadomo czy to dokument o seryjnym mordercy, dokument o depresji, czy program o ślubach”, „Czy dla was też te odcinki do ślubów są strasznie nudne? Zwykle je pomijam i zaczynam od razu od ślubu. Jakby nie mogli tego zamknąć (to poznanie osób i czego oni oczekują) w jednym odcinku, tak jak widziałam w szwedzkiej edycji… Poza tym brakuje mi faceta w roli eksperta”, „Gdybym nie oglądała i słuchała tylko samej muzyki, pomyślałabym, że to jakiś program o pogrzebach”, „Za długie i przeciągnięte to informowanie rodzin, nudne niestety”, „Bardzo fajny blok reklamowy z przerwą na program”, „20 minut o Bohaterach a 40 minut REKLAMA. Zniechęca to bardzo” — wyliczali rozczarowani internauci.

„Zobaczymy, kto dołączy”

Wśród krytycznych głosów pojawiły się też bardziej optymistyczne komentarze. „Super jak na razie fajni ludzie. Zobaczymy, kto dołączy”, „Super, fajni i sympatyczni ludzie! Już nie mogę się doczekać kolejnych odcinków” — pisali zadowoleni fani. Jedno jest pewne: 11. sezon „Ślubu od pierwszego wejrzenia” dopiero się rozkręca, a już wzbudza gigantyczne emocje.

