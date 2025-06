Twórcy „Familiady” proszą widzów o pomoc. Można się zgłaszać

Jesienią na antenę TVP2 wraca „Familiada” – kultowy teleturniej, który od ponad trzech dekad przyciąga przed telewizory całe pokolenia.

Nowy sezon „Familiady” coraz bliżej

Lato upłynie pod znakiem nagrań nowych odcinków, a ekipa programu intensywnie pracuje nad przygotowaniami. Tym razem twórcy nie tylko szukają uczestników do gry, ale także... pomysłowych ankietowanych. Każdy, kto chciałby współtworzyć show od kuchni, może dołączyć do grona osób, które odpowiadają na pytania wykorzystywane później w programie. Co więcej, poszukiwane są także nowe, nietypowe propozycje samych pytań.

Wymyśl pytanie. Może trafić do programu

Na oficjalnym profilu programu na Facebooku pojawił się post, pod którym można wpisywać własne propozycje pytań. Jak podkreślają twórcy, najbardziej pożądane są te, które „zaskakują, bawią się wieloznacznością języka, są oryginalne, nieoczywiste i dają pole do popisu uczestnikom”. Chętni do wzięcia udziału w ankiecie mogą zgłosić się przez specjalny formularz. Spośród zgłoszeń produkcja wybierze grupę respondentów, którzy jako pierwsi zmierzą się z pytaniami do nowego sezonu. Ich odpowiedzi mogą trafić na słynną tablicę punktową, którą co niedziela śledzą miliony Polaków. „Serdecznie zapraszamy – być może to właśnie twoje odpowiedzi pojawią się na tablicy w powakacyjnych, premierowych odcinkach naszego programu” – czytamy w oficjalnym komunikacie twórców „Familiady”.

Fenomen „Familiady”

Teleturniej oparty na amerykańskim formacie „Family Feud”, emitowany jest na antenie TVP2 od 17 września 1994 r. Gospodarzem programu od pierwszego odcinka jest aktor Karol Strasburger. Początkowo drużyny składały się wyłącznie z członków rodzin, ale od 2007 r. zasady się zmieniły i nie jest to już konieczne i często są to ekipy związane np. pracą, pasją, czy dyscypliną sportową. W 2014 r. „Familiada” zdobyła nagrodę „Najzabawniejszy program rozrywkowy” na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. W czasie pandemii COVID-19, od 12 kwietnia do 1 maja 2020 r., nie były emitowane nowe odcinki. Kultowym symbolem teleturnieju jest rzepka, nawiązująca do wiersza Juliana Tuwima, którą w czołówce programu wyciągają dwie drużyny.

