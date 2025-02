W Telewizji Republika zakpili z Radosława Majdana. „Mocne”

Radosław Majdan zasłynął wiele lat temu w polskim show-biznesie jako piłkarz i mąż Dody. Choć później to małżeństwo się rozpadło, a były sportowiec związał się z Małgorzatą Rozenek, do mediów co rusz powraca temat jego relacji z piosenkarką. Nie inaczej stało się tym razem.

TV Republika o Dodzie i Radosławie Majdanie

Niedawno okazało się, że Amazon Prime realizuje film dokumentalny o życiu Dody, do którego wokalistka zaprosiła byłych partnerów – w tym także Radosława Majdana. Były piłkarz odmówił jednak udziału w projekcie, nazywając go „cyrkiem” i wypominając wokalistce problemy z prawem. Nie umknęło uwadze Dody, która w transmitowanym na żywo programie „Naga prawda czy naga Doda” nazwała swojego byłego męża „etatowym klaunem”, wyśmiała jego wiek, a nawet wygląd.

– Mnie się bardzo podoba ta wypowiedź, bo słyszałam, że nie chce uczestniczyć w tym cyrku. Myślę, że jest za późno, bo Radziu to jest nasz etatowy klaun, tylko szefowa cyrku się zmienia. Już troszeczkę podstarzały, więc proszę go nie denerwować takimi pytaniami. Spójrz, jaki on był zestresowany. Był w takich emocjach, że mu tupecik prawie spadł z głowy, a on musi wytrwać do premiery. Najlepsze jest przygotowane dla niego, bo to jest mój ulubiony klaun. Nie może się tak stresować, to już nie są te lata. Jest dla mnie ujmujące, że on jest już w swoim bardzo udanym związku, a zobacz, jak on wszystko o mnie wie — mówiła rozbawiona piosenkarka.

Wątek ten odbił się szerokim echem medialnym i zainteresował między innymi TV Republika. We wtorkowy poranek 25 lutego nawiązano do tego tematu w programie „Wstajemy”. Rafał Patyra, Łucja Darbah i Natalia Rzeźniczak docenili riposty Dody w stronę Radosława Majdana. – „To jest nasz etatowy klaun, tylko szefowa cyrku się zmienia”, bardzo mi się podoba ten cytat – przyznała wyraźnie rozbawiona Łucja Darbah.

Jej entuzjazm podzielili również pozostałe osoby obecne w studiu. – Mocne, ale czego się spodziewaliście po Dodzie? – pytała retorycznie Natalia Rzeźniczak. – Dokładnie tego – dodał Rafał Patyra. Następnie prowadzący pokusili się również o szpilki w męża Małgorzaty Rozenek. Nawiązano do słów Dody: „On wygląda teraz jak cała matka, on jest uroczy!”. – Ja bym się cieszyła, gdyby mnie porównano do mamy – stwierdziła rozbawiona Darbah. – Doda zapowiedziała, że najlepsze w nadchodzącej premierze jej filmu przygotowała dla Radka. Może pożałuje, że nie wziął udziału w filmie – przypomniała Rzeźniczak.

