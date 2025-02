Kuba Wojewódzki o TV Republika. „Stacja wreszcie postawiła na fachowców”

Znany ze swojego sarkastycznego poczucia humoru Kuba Wojewódzki od lat komentuje decyzje i poczynania celebrytów na łamach tygodnika „Polityka”. W swojej rubryce pisze zarówno o osobach z konkurencyjnych stacji, jak i TVN-u. Tym razem dziennikarz skupił się na pracowniku Telewizji Republika.

Kuba Wojewódzki kpi z Rafała Patyry

Niedawno w programie „PRZEmiana” na antenie TV Republika Rafał Patyra przyznał się do wielokrotnego zdradzania swojej żony. Wspomniał, że z jedną ze swoich kochanek doczekał się córki, która ma obecnie 13 lat. — Ten romans, który został spuentowany dzieckiem niesakramentalnym, wcale nie był pierwszy. Ja miałem kilka tych romansów, ale ten romans akurat był inny od wcześniejszych, dlatego że mnie się wydawało, że spotkałem miłość swojego życia, która została mi gdzieś tam z góry zesłana. We wszystkim wydawało mi się, że się zgadzamy, że pasujemy do siebie idealnie. Druga strona też o tym umiejętnie zapewniała. No i poszło — wyznał.

Co więcej, Rafał Patyra w programie zaczął prawić morały i stwierdził, że to modlitwa i zaufanie Bogu pomogły mu odnaleźć właściwą drogę oraz zrozumieć, jak ważne jest odbudowanie związku małżeńskiego. Na antenie TV Republika dodał też, że według niego każde małżeństwo – nawet to dotknięte zdradą – może zostać uratowane.

Teraz do jego słów odniósł się Kuba Wojewódzki. Dziennikarz na łamach „Polityki”, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę, zarzucił hipokryzję pracownikowi TV Republika i wbił mu szpilę. Dostało się także stacji Tomasza Sakiewicza.

– Dziennikarz TV Republika Rafał Patyra doradzał widzom, jak dbać o małżeństwo, gdyż to najlepszy projekt od Boga. Rafał zostawił żonę w ciąży, by odejść do kochanki, którą zostawił, gdy była w ciąży. Cieszę się, że stacja wreszcie postawiła na fachowców – napisał prześmiewczo Kuba Wojewódzki.

