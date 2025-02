Widzowie podzieleni po powrocie „You Can Dance”. „Bez szału”

Program „You Can Dance” od paru tygodni zapowiadany był jako jeden z największych hitów wiosennej ramówki stacji TVN. Po wielu latach przerwy show wróciło z nowym jury w składzie: Mery Spolsky, Ryfa Ri, Bartosz Porczyk oraz Michał Danilczuk. Pierwszy odcinek nowej edycji prowadzonej przez Macieja Dowbora miał już swoją premierę. Widzowie szybko go ocenili.

Widzowie o nowej edycji „You Can Dance”

Jak informował TVN, w najnowszej edycji „You Can Dance – Po prostu tańcz!” widzów czekają „pasjonujące rywalizacje i spektakularne występy, które wstrząsną światem tańca”. Jurorom zaprezentują się tancerze reprezentujące różne style – od hip-hopu, przez taniec towarzyski, aż po breakdance i orientalne rytmy. Wśród osób, które spróbują swoich sił w show, znajdą się zarówno ci, którzy wracają po latach, jak i tacy, którzy od lat śledzą format i w końcu mają szansę stanąć na jego scenie.

W środowy wieczór 26 lutego br. na antenie TVN premierę miał pierwszy odcinek powracającego programu. W trakcie emisji widzowie mogli zobaczyć urywki z castingów, a także poznać historie poszczególnych uczestników. Choć wydawało się, że parkiet „You Can Dance – Po prostu tańcz!” porwie widownię, dzięki pasji i wyjątkowej energii utalentowanych tancerzy, nie wszystkim show przypadło do gustu.

W sieci pojawiło się już mnóstwo komentarzy na temat show. Część osób pisze: „Super, tylko bardzo krótkie”, „Świeżo, fajnie. Czekam na więcej”, „Jurorzy super”, „Bardzo dobrze mi się to oglądało i czekam na kolejne odcinki” czy „Jestem pod wrażeniem”. Na Instagramie stacji można jednak znaleźć przewagę negatywnych opinii.

Czytamy: „Byłam WIELKĄ fanką tego programu, a dzisiejszy odcinek to nuda, niestety”, „Brak widowni powoduje, że nie czuć tego widowiska. Oświetlenie jest za jasne, więc nie daje klimatu”, „Historie ponad taniec”, „Lepiej niech wrócą Agustin Egurrola i Michał Piróg”, „Jak to selekcje, bez szału. (...) Na razie, niestety, jury mnie rozczarowało. Lubię takie błyskotliwe jury, ludzi, których chętnie się słucha w ocenie umiejętności tanecznych. Ten zespół po dzisiejszym odcinku dość miałki”, „W studiu, gdzie odbywają się castingi, jest za jasno, przez co ruchy wydają się płytkie, nie ma klimatu. (...) Odbiór tańca gdzieś się gubi po stronie telewidza”, „Fatalnie się to oglądało... Sto razy lepsze realizacje były 10 lat temu. Castingi jak «bóg przykazał» ze stołem, notatkami... Kanapy, serio? Może trzeba było to w kawiarni zrobić?”, a także „Jury niestety rozczarowało. Porczyk to jedyna rzetelna i składnie wypowiadająca się tam osoba. Jestem rozczarowana Mery – co ona tam robi? I ta laska od hip-hopu... Poza tym te salki i kanapy zamiast jurorskiego stołu – to kompletnie nie pasuje. Odebraliście programowi pewną jego magię. To już nie to samo co było, a szkoda”.

