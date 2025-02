Na antenę TVN wraca wielki hit. „Pasjonujące rywalizacje i spektakularne występy”

Stacja TVN przedstawiła swoją wiosenną ramówkę. Okazuje się, że weekendowa rozrywka będzie rozpoczynać się już o 19:30 – w soboty na widzów czekać będzie 16. edycja „Mam Talent!”, a w niedziele nowy sezon „The Traitors. Zdrajcy”. Od poniedziałku do czwartku antenowe hity pojawią się natomiast o 20:50 – w tym paśmie zobaczymy „You Can Dance – Po prostu tańcz!”, „MasterChef Nastolatki”, „Kuchenne rewolucje” oraz „Kubę Wojewódzkiego”. Co więcej?

Ramówka TVN wiosna 2025

W tym sezonie wielki powrót na antenę TVN zaliczy program „You Can Dance – Po prostu tańcz!”, w którym uczestników będzie oceniać jury w składzie: Mery Spolsky, Ryfa Ri, Bartosz Porczyk oraz Michał Danilczuk. Prowadzeniem show zajmie się z kolei Maciej Dowbor, który zapewni widzom świetną zabawę. Jak podała stacja: „W tej edycji czekają nas pasjonujące rywalizacje i spektakularne występy, które wstrząsną światem tańca”. Wiadomo, że widzowie zobaczą trzy odcinki castingowe, a następnie sześć na żywo. Emisja: środy o 20:50, od 26 lutego.

Ponadto wpłynęło ponad 10 tys. zgłoszeń do drugiej edycji show „The Traitors. Zdrajcy”. W prowadzonym przez Malwinę Wędzikowską show uczestnicy będą próbować wytropić zdrajców, a następnie wypędzić ich z zamku. Przy okazji mogą zgarnąć wygraną w wysokości 500 tys. złotych. Program zadebiutuje na antenie TVN już 23 lutego, a odcinki emitowane będą w każdą niedzielę o godz. 19:30. Stacja pracuje również nad spin-off’em serii „The Traitors. Arena”, który emitowany będzie zaraz po odcinku – gospodyni będzie rozmawiać w nim z gośćmi, analizować najgorętsze momenty show, odkrywać zakulisowe tajemnice i konfrontować uczestników z ich decyzjami.

Już 1 marca o godzinie 19:30 na antenie TVN zacznie być emitowana także 16. edycja „Mam Talent!”. Na scenie programu ponownie wystąpią najzdolniejsi ludzie w kraju – widzowie zobaczą popisy akrobatów, tancerzy, muzyków, wokalistów czy iluzjonistów, ale również pozytywnie zakręconych kolekcjonerów i pasjonatów mało popularnych dziedzin. Za stołem jurorskim ponownie zasiądą Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop.

Co więcej, od poniedziałku do środy o 17:40, na widzów będzie czekać nowy serial telewizyjny „Szpital św. Anny”, w którym będzie można śledzić losy pracowniczek krakowskiej placówki zdrowia, starających się pogodzić wyczerpującą pracę na oddziale z życiem osobistym. Zyta (Jolanta Fraszyńska) to ekscentryczna pani profesor, onkolożka, Kaśka (Joanna Liszowska) – pediatra, żona i wiecznie zabiegana matka trójki dzieci, Zosia (Julia Kamińska) – lekarka medycyny ratunkowej, świeżo upieczona narzeczona, Kaja (Ada Szczepaniak) – młoda kardiolożka w trakcie specjalizacji, singielka, Marta (Klaudia Koścista) – ratowniczka medyczna i harda góralka, natomiast Daria (Marta Wierzbicka) – ambitna ginekolożka o trudnym charakterze. Mimo różnic, łączy je głęboka, prawdziwa przyjaźń, dzięki której mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji. Start już 24 lutego.

