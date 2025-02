Ma nieślubne dziecko. Teraz w TV Republika radzi, jak dbać o małżeństwo

Rafał Patyra przez lata był pracownikiem Telewizji Polskiej – najpierw związany był z redakcją sportową, a następnie zaczął się pojawiać także w takich programach, jak „Pytanie na śniadanie” i „Dzień dobry, Polsko!”. Po tym, jak rządy w stacji objął Jacek Kurski, prezenter został gospodarzem „Teleexpressu”. Teraz z kolei jest związany z TV Republika, gdzie ostatnio w jednym z formatów wspomniał o swoich zdradach.

Rafał Patyra o zdradzie małżeńskiej

Od lat Rafał Patyra pozostaje w związku małżeńskim, którego owocem jest czwórka dzieci. Dziennikarz nie był jednak wierny swojej żonie. – W mojej pracy sporo się dzieje, szybko pojawiają się duże pieniądze, spotyka się piękne kobiety. One były moją słabością – mówił niegdyś w rozmowie z „Dobrym Tygodniem”.

Były gwiazdor TVP z kochanką doczekał się nawet nieślubnej córki. – Ma 13 lat, jest pod wpływem mamy i babci, a to nie są osoby mi przychylne. (...) Półtora roku temu powiedziała mi, że nie chce się ze mną spotykać. Mogę tylko od czasu do czasu zadzwonić, na przykład z okazji urodzin albo imienin. Dla niej te rozmowy nie są przyjemnością, we mnie natomiast pozostawiają niedosyt – tłumaczył. Z kolei ostatnio w programie „PRZEmiana” przyznał, że ta zdrada, nie była jedynym przypadkiem w jego życiu.

— Łatwo się złapać w tę pułapkę, bo naprawdę jest to duża pokusa. Piękny świat, choć mocno nieprawdziwy i ten romans, który został spuentowany dzieckiem niesakramentalnym, wcale nie był pierwszy. Ja miałem kilka tych romansów, ale ten romans akurat był inny od wcześniejszych, dlatego że mnie się wydawało, że spotkałem miłość swojego życia, która została mi gdzieś tam z góry zesłana. We wszystkim wydawało mi się, że się zgadzamy, że pasujemy do siebie idealnie. Druga strona też o tym umiejętnie zapewniała. No i poszło — wyznał Rafał Patyra.

Prezenter stwierdził, że to modlitwa i zaufanie Bogu pomogły mu odnaleźć właściwą drogę oraz zrozumieć, jak ważne jest odbudowanie związku małżeńskiego. Na antenie TV Republika dodał też, że według niego każde małżeństwo – nawet to dotknięte zdradą – może zostać uratowane.

– Dlatego, że postrzegamy małżeństwo jako związek trzech osób. Bo i Jezus tam jest, a nie tylko mąż i żona. Oczywiście są sytuacje patologiczne, kiedy, nie wiem, dochodzi do jakichś przemocowych ewidentnie sytuacji i wtedy trwanie w czymś takim niesie zagrożenie utraty zdrowia czy nawet życia, ale jest instytucja separacji, w którą można uciec — podsumował Rafał Patyra.

Czytaj też:

Przerażenie wśród widzów TV Republika. Seniorzy są zdezorientowaniCzytaj też:

Nie tylko TV Republika. Telewizja wPolsce24 prosi widzów o pieniądze