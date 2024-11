Kuba Wojewódzki ostro o „Szkle kontaktowym”. „To jest do d**y”

Kuba Wojewódzki od lat związany jest ze stacją TVN, gdzie emitowane jest jego talk-show, lecz równocześnie prowadzi wraz z Piotrem Kędzierskim podcast w „Onecie”. W jego ostatnim odcinku gościł Wojciecha Fiedorczuka – aktora, stand-upera, a także jednego z prowadzących „Szkła kontaktowego”. W trakcie rozmowy komik odsłonił kulisy powstawania programu.

Kuba Wojewódzki skrytykował Wojciecha Fiedorczuka

Wojciech Fiedorczuk jest autorem dwóch programów stand-upowych, uczestnikiem „roastów” komediowych, a także – jak sam siebie określa – ekscentrykiem sceny i mikrofonu. Równocześnie jest częstym uczestnikiem programu „Szkło kontaktowe”, o czym porozmawiał z nim Kuba Wojewódzki. — Kiedy oglądam z tobą „Szkło kontaktowe”, to ja nie wierzę, że to ty. Ta formuła i czasami partnerzy zabijają wszystkie twoje atuty. Wiesz o tym? (...) Na przykład z moim kolegą jeszcze z Trójki, z Tomkiem Sianeckim, prowadzicie dwa odrębne, suwerenne monologi. To jest autostrada, która się rozjeżdża w dwie różne strony – stwierdził gwiazdor TVN-u w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski".

– Wydaje mi się, że mówisz to na podstawie szczątkowych danych i obserwacji, bo na pewno nie śledzisz tego tak, a badań nie zamówisz, bo to za drogie. Podejrzewam, że jest bardzo, bardzo różnie. Tak jak z ludźmi, to są programy na żywo, to są programy robione "ad hoc", ponieważ te materiały spływają, więc ta energia, chemia, ona przepływa w najróżniejsze strony – odparł na to Fiedorczuk.

Kuba Wojewódzki jednak nadal drążył temat i odniósł się do prowadzenia programu stand-upera z Michałem Kempą. Stwierdził, że wtedy widzi "dwóch męczących się facetów". — Czy to jest kwestia politycznej poprawności? Tam was tak pałują, żebyście nie przekraczali granic? — dopytywał gospodarz.

— Nikt nie ma tam nad nami bata jakiegoś. Wydawca jest w sensie takim, że przygotowuje program, pomaga nam układać go. Żyjemy w tych czasach, media tradycyjne, program, który ma swoją strukturę od lat. Wydaje mi się, że nasze programy z Michałem nie wyglądają też tak — wyjawił gość, po czym poprosił Wojewódzkiego, by powiedział wprost, co mu się nie podoba.

— Powiedzieć ci szczerze? Kocham cię jak brata. To jest do d**y — podsumował Wojewódzki.

