Kuba Wojewódzki zadrwił z sylwestra w TV Republika. „Nie trzeba jarać”

W tym roku do grona stacji organizujących imprezę sylwestrową dołącza TV Republika. Kanał, wraz ze swoimi gośćmi, będzie witać nowy rok prosto z Chełma na Lubelszczyźnie. Wiadomo, że podczas tego wydarzenia wystąpią nie tylko polscy artyści, ale nawet kilku zagranicznych. Teraz postanowił z tego zażartować Kuba Wojewódzki.

Kuba Wojewódzki o imprezie TV Republika

Podczas „Wystrzałowego Sylwestra na Lubelszczyźnie z Republiką” zaprezentują się głównie twórcy disco polo. Wiadomo, że na scenie w Chełmie pojawią się m.in. Defis, Bayer Full, Mig, Weekend, Playboys oraz Piękni i Młodzi, ale też rockowe grupy Kombi Łosowski i Lombard. Wydarzenie poprowadzą Anna Popek i Rafał Patyra oraz Natalia Rzeźniczak i Adrian Borecki.

– Mamy tak dobrany repertuar, żeby można było potańczyć, bo to jest zabawa taneczno-rozrywkowa, a nie koncert w harmonii czy jakieś snobistyczne utwory, przy których się nikt nie bawi, a wszyscy udają tylko, że lubią – opowiadała Anna Popek w rozmowie z „Jastrząb Post”.

Telewizja Tomasza Sakiewicza z dumą ogłosiła również, że gwiazdami imprezy będą zagraniczni artyści – formacje Captain Jack i Bad Boys Blue, a także kultowy zespól Boney M. Po ujawnieniu tej informacji w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Internauci pisali: „Przyznam, że cała ta impreza trochę już za mocno przereklamowana”, „Bez obrazy, ale to «siara»... Tak to eufemistycznie ujmę”, „Dokładnie Ci ludzie wystąpią? Rachoń, przestań się ośmieszać”, „Ciekawe skąd wzięli kasę? Dopiero zbierali jałmużnę na kamery”, „Brawo, zaprosiliście niemiecki zespół, który jako pierwszy zachodnioeuropejski został zaproszony przez Leonida Breżniewa do Moskwy. Było to w 1978”, „Tych «Boney M.» jest teraz kilka, bo niemal każda z dawnych śpiewających tam pań, ma swój zespół” czy „Warto powiedzieć, że nie wiadomo kto wystąpi, bo zespół nie istnieje od 30 lat. Ale ja się cieszę, niemiecka grupa na sylwestrze narodowo-katolickiej stacji”. W swoim stylu skomentował to także w mediach społecznościowych Kuba Wojewódzki, który wytknął stacji hipokryzję.

„Na imprezie sylwestrowej ksenofobicznej, rasistowskiej i nacjonalistycznej TV Republika wystąpi Boney M., zespół czarnoskórych muzyków z Niemiec... U nas nie trzeba jarać, żeby było wesoło!” – napisał na Instagramie.

