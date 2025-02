Plejada gwiazd w reklamach na Super Bowl. Widzowie oszaleli

W niedzielę 9 lutego odbył się kolejny już finał Super Bowl, który w Stanach Zjednoczonych jest niczym święto narodowe. Co roku starcie drużyn oglądają miliony Amerykanów, a rozgrywkę dodatkowo umila tzw. halftime show, czyli występ popularnej muzycznej gwiazdy. W tym roku był to Kendrick Lamar, a na widowni zasiedli m.in. Donald Trump oraz Taylor Swift, która nie została zbyt dobrze przyjęta. Wiele gwiazd wystąpiło także w reklamach emitowanych podczas meczu. Zebraliśmy najlepsze z nich.

Reklamy na Super Bowl 2025

Reklamy emitowane w czasie Super Bowl co roku osiągają rekordowe ceny. Podczas pierwszego finału w 1967 roku reklama kosztowała zaledwie 37 500 dolarów. W 1981 roku było to już 275 000 dolarów, natomiast w 1995 roku cena po raz pierwszy przekroczyła 1 mln dolarów (dokładnie 1,15 mln dolarów). W 2006 roku reklamodawcy musieli zapłacić 2,5 miliona dolarów, w 2016 (podczas Super Bowl 50) 4,5 miliona dolarów, a w zeszłym roku było to 7 milionów dolarów. Tym razem – przez to, że wielki mecz cały czas bije rekordy oglądalności – koszt 30-sekundowej reklamy sięgnął 8 milionów dolarów, stając się najdroższą reklamą Super Bowl w historii.

Podczas meczu reklamują się znane na całym świecie marki, które dodatkowo zatrudniają do współpracy największe gwiazdy Hollywood. Tym razem z Jeepem współpracę podjął Harrison Ford, Channing Tatum odtworzył swoje ruchy z „Magic Mike” dla STōK, Bill Murray zachęcał do korzystania z Yahoo, Matthew McConaughey, Greta Gerwig, Kevin Bacon i Martha Stewart pokazali się w wideo dla Uber Eats, natomiast Drew Barrymore i Orlando Bloom reklamowali MSC Cruises. To jednak nie wszystko.

Antonio Banderas został gwiazdą reklamy Boscha, Ben Affleck zachwycał się Dunkin' Donuts, David Beckham i Matt Damon nawiązali współpracę z firmą Stella Artois, Gordon Ramsay i Pete Davidson wystąpili w wideo dla HexClad Cookware, a Catherine O'Hara i Willem Dafoe zachęcali do Michelob ULTRA. Co więcej, Chris Pratt, Chris Hemsworth i Kris Jenner pokazali się w filmie Ray-Ban/Meta, natomiast Meg Ryan, Billy Crystal i Sydney Sweeney zareklamowali majonez Hellman's. Zobaczcie poniżej najlepsze reklamy!

