TV Republika z rekordową zbiórką. Proszą widzów o zdumiewającą kwotę

Telewizja Republika już od wielu miesięcy pozyskuje pieniądze na działalność od swoich widzów. We wniosku o koncesję na ósmym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej stacja Tomasza Sakiewicza podała, że od 19 grudnia do 20 maja otrzymała dokładnie 51 340 wpłat od darczyńców na łączną kwotę 6,47 mln złotych. Fundacja Niezależne Media, związana ze stacją, również odnotowała znaczący wzrost przychodów, osiągając w 2023 roku ponad 16 mln złotych.

W kolejnych miesiącach medium zebrało też m.in. milion złotych na ściany monitorów wideo, 600 tys. złotych na scenografię, milion zł na kamery w studiu, a także kolejny milion na system oświetlenia studia. Od połowy stycznia br. z kolei w nowej zbiórce stacja pozyskała 500 tys. złotych na „system ochrony przed bodnarowcami”. Teraz ogłosiła kolejną zbiórkę.

TV Republika ruszyła ze zbiórką na wóz transmisyjny

W poniedziałkowy wieczór podczas wydania programu informacyjnego „Dzisiaj” prowadzący poinformował, że ruszyła zbiórka na wóz transmisyjny dla Telewizji Republika. Michał Rachoń podkreślił, że jest to rzecz niezbędna do pełnego rozwoju stacji, a poza tym to istotny element obrony medium przed atakami. Dodał też, że wóz pozwoli na nadawanie z dowolnego miejsca.

– Stacja się rozrasta, mamy już zainstalowaną ścianę wideo. Nowe studio jest już prawie gotowe do użytkowania. Ale żebyśmy mogli być w pełni rozwiniętą telewizją, która może nadawać z dowolnego miejsca, musimy mieć wóz transmisyjny. A to jest również rzecz bardzo istotna z perspektywy obrony stacji przed tymi, którzy próbują nas atakować — mówił na antenie Michał Rachoń.

Warto dodać, że niedawno, bo z początkiem stycznia, Republika przeniosła się do nowej siedziby. Chwilowo nadaje z mniejszego studia, gdyż główne prace w dużym potrwają do końca stycznia. Cała inwestycja ma się zakończyć z kolei w połowie 2025 roku.

