Maffashion dosadnie o sprawie Owsiaka. „Chyba powinien pod mostem mieszkać”

Co roku wiele gwiazd wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i nawołuje do wpłacania pieniędzy na różnorakie zbiórki oraz licytacje. Wśród nich znalazła się także Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion. Influencerka udział w kolejnych finałach WOŚP traktuje jako osobistą misję, gdyż jej syn po urodzeniu skorzystał ze sprzętu ufundowanego przez fundację. – Mój synek po urodzeniu był badany aparaturą z naklejką WOŚP-u, z pieniędzy WOŚP-u. Dlatego będę wspierała. Każdy ma prawo do własnego zdania. Ja jestem żywym przykładem na to, że WOŚP działa, że jest przydatna – mówiła w rozmowie z „Pomponikiem”. Teraz 37-latka zabrała z kolei głos ws. Jerzego Owsiaka.

Maffashion o Jerzym Owsiaku

Tegoroczny finał WOŚP wzbudzał ogromne emocje, głównie przez wzgląd na hejt, z którym musiał zmagać się Jerzy Owsiak. Zarówno Telewizja Republika, jak i stacja wPolsce24, emitowały materiały krytykujące działania prezesa fundacji, co niektórych widzów skłoniło nawet do publikowania gróźb śmierci wobec Owsiaka.

W najnowszym wywiadzie głos w tym temacie zabrała Julia Kuczyńska. Odnosząc się do zarzutów dotyczących finansów fundacji, odparła: „Wydaje mi się, że żadna taka fundacja nie mogłaby funkcjonować, gdyby nie była transparentna, gdyby robiła coś niezgodnie z prawem”.

Następnie influencerka wyraziła rozczarowanie faktem, że Jerzy Owsiak poza groźbami pod swoim adresem, musi także mierzyć się z falą krytyki dotyczącą jego zarobków. 37-latka dała do zrozumienia, że cokolwiek zrobiłby lider Orkiestry, krytycy nie zmienią swojego nastawienia.

– Nie chcę tego tematu poruszać tutaj, publicznie, ale to jedna z tych kwestii, którą ostatnio poruszamy ze znajomymi. Jurek tak naprawdę nic nie mógłby robić, bo zawsze, w każdym aspekcie, będzie mówione, że to pewnie z pieniędzy WOŚP-u. On chyba powinien pod mostem mieszkać, pewnie nic nie jeść. Jak pójdzie do restauracji, to pewnie będzie za droga, jak pojedzie na wakacje, to pewnie z tych pieniędzy. Ciężki kawałek chleba – podsumowała ironicznie Julia Kuczyńska.

Czytaj też:

Małgorzata Opczowska o WOŚP. „Owsiak zniechęcił wiele osób”Czytaj też:

Ksiądz z Podkarpacia po raz kolejny wsparł WOŚP. Odprawił mszę z serduszkiem na ornacie