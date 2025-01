„Fakty” przypomniały słowa Holeckiej o WOŚP. „Sama zbierałam pieniądze”

Od kilku dni Telewizja Republika nakręca falę hejtu w stronę Jurka Owsiaka. Ze względu na zbliżający się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stacja Tomasza Sakiewicza ruszyła z akcją „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę”, a prezes fundacji zaczął otrzymywać groźby. Sprawa została potraktowana poważnie i przez odpowiednie służby wszczęte zostały odpowiednie czynności. Tymczasem w mediach wsparcie działaczowi okazało mnóstwo osób publicznych. Murem za Jerzym Owsiakiem stanął też TVN, który wyemitował wymowny materiał.

Syn Danuty Holeckiej korzystał ze sprzętu WOŚP

Trwa medialna wojna w sprawie działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Środowiska prawicowe nawołują do bojkotu fundacji, a TV Republika emituje kolejne materiały wzmagające wobec Jurka Owsiaka niechęć. TVN nie pozostawił tego bez odpowiedzi. W środowy wieczór 8 stycznia w głównym programie informacyjnym stacji pokazał materiał Jakuba Sobieniowskiego.

Dziennikarz naświetlił nie tylko to, co dzieje się od kilku dni w TV Republika, lecz także na antenie telewizji wPolsce24. Co więcej, postanowił przytoczyć fragment programu „Piachem w tryby” pierwszego z tych mediów, gdzie o WOŚP wraz z Sakiewiczem rozmawiała Danuta Holecka. – Oczywiście ja jestem prześladowana cały czas za to, że kiedyś to wspierałam Owsiaka – zacytowano jej słowa w materiale.

– Jak najbardziej, ja w niego wierzyłam. Wierzyłam w tę akcję, wierzyłam we wszystko, uważałam, że to ma sens, to jest szczytny cel i tak dalej. A później zaczęły wychodzić takie różne rzeczy i polityczne zaangażowanie. Ja kiedyś wierzyłam, że on prowadzi dobroczynne działania, szczerze wierzyłam, sama zbierałam pieniądze – wyznała jeszcze w programie „Piachem w tryby”.

Następnie w „Faktach” przypomniano wypowiedź Danuty Holeckiej z 2013 roku z programu „Minęła 20”. Dziennikarka wówczas była pełna podziwu i wsparcia dla WOŚP oraz Jerzego Owsiaka. Co więcej, przyznała, że jej syn korzystał ze sprzętu ufundowanego przez fundację.

– Jurku, sprzęt bardzo drogi, bo stawiacie i urządzenia do rezonansu, i do tomografii. Mój synek sam korzystał wiele lat temu z dobrze doposażonego inkubatora z serduszkiem WOŚP. I za to również bardzo dziękuję – mówiła jeszcze na antenie TVP Info.

