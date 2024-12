Wielkie zamieszanie wokół sylwestra Polsatu. Mieszkańcy Torunia oburzeni

W tym roku głośno jest o trzech imprezach sylwestrowych organizowanych przez znane stacje telewizyjne – Telewizja Polska rozstawiła scenę w Chorzowie na Stadionie Śląskim, TV Republika będzie nadawać z Chełma na Lubelszczyźnie, natomiast Polsat będzie bawił widzów prosto z Torunia. Choć każde z tych wydarzeń jest szeroko omawiane w mediach, wydaje się, że w ostatnich dniach najwięcej kontrowersji wywołuje ostatnie z nich. Część mieszkańców kujawsko-pomorskiej miejscowości jest niezadowolonych.

Mieszkańcu Torunia

Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Wiadomo już, że podczas „Sylwestrowej Mocy Przebojów” na toruńskiej scenie zaprezentują się m.in. Julia Żugaj, Anna Wyszkoni, Roksana Węgiel oraz Maryla Rodowicz. Choć stacja przyciągnęła znane nazwiska, to pewne ustalenia dotyczące organizacji imprezy są według internautów nieprzemyślane.

Na TikToku popularność zdobył filmik przedstawiający Rynek Staromiejski w Toruniu, gdzie odbędzie się wydarzenie Polsatu. W opisie czytamy: „Sylwester w Toruniu, trochę miejsca będzie. Ale jak na tyle gwiazd, to ciasno będzie”. Internauci szybko podchwycili temat i w komentarzach nie szczędzili słów krytyki. Pisali: „Będzie ścisk”, „Przecież tam jest bardzo mało miejsca”, „Kolejka to będzie chyba aż do Włocławka”, „Ciekawe, gdzie ludzie zaparkują. W normalny dzień nie ma gdzie zaparkować, a co dopiero, jak przyjedzie 20 tysięcy ludzi. I kto postanowił postawić scenę w środku miasta?”.

To jednak nie wszystko. Okazuje się, ze gorącą dyskusję na temat imprezy wzbudziła też zapowiadana obecność... Zenka Martyniuka. „Władze miasta rozmawiały na temat rodzajów prezentowanej muzyki, kością niezgody było tu disco polo. Przedstawiciele Polsatu odpowiedzieli, że nie będzie tu raczej zmian i ten nurt się pojawi, ale w całym programie ma być tylko pięć takich utworów” – taką informację podawały wcześniej media.

Doszło jednak do tego, że niektórzy mieszkańcy na lokalnych portalach zaczęli wrzucać grafiki z napisem: "Miasto wolne od disco polo". Inni natomiast wchodzili z nimi w dyskusję, twierdząc, że Toruń to przecież "miasto dla zwykłego turysty z Polski", a nie miłośników muzyki klasycznej.

