TV Republika zorganizuje swojego sylwestra. Wiadomo, kto pojawi się na scenie

Co roku Polacy spędzający noc sylwestrową w domowym zaciszu mogą umilić swój wieczór włączając telewizory. Zarówno TVP, jak i Polsat 31 grudnia organizują w różnych miastach imprezy, podczas których największe gwiazdy śpiewają swoje hity. Okazuje się, że tym razem wydarzenie zaplanowała także TV Republika.

Impreza sylwestrowa Telewizji Republika

Od początku tego roku Telewizja Republika stopniowo się rozwija, przyciągając coraz większą liczbę widzów. Kolejnym pomysłem stacji, który ma zadowolić odbiorców, jest zorganizowanie imprezy sylwestrowej. Wiadomo, że Tomasz Sakiewicz początkowo chciał, by jej organizacją zajęła się Joanna Kurska, jednak ta odmówiła. Mimo tego, wydarzenie i tak dojdzie do skutku.

Portal „Świat Gwiazd” podał, że stacja zorganizuje koncert w Chełmie. Widzowie TV Republika mają powitać 2025 rok w rytm przebojów artystów głównie z nurtu disco-polo. Nie zabraknie jednak też nieco bardziej rozpoznawalnych wokalistów. – Wśród nich są Playboys, Izabela Trojanowska i Magda Narożna z zespołem Piękni i młodzi, ale to nie koniec popularnych wśród Polaków nazwisk – podał informator serwisu.

Co więcej, ustalono już, kto poprowadzi imprezę mającą konkurować z wydarzeniami TVP i Polsatu. Organizatorzy wybrali podobno do tego zadania takie osoby, które ze względu na swoje wieloletnie doświadczenie, będą potrafiły sobie poradzić w każdej nieprzewidzianej sytuacji. – Producenci sylwestra w Republice postawili na doświadczony duet, czyli Annę Popek i Rafała Patyrę. Oboje przez lata byli gospodarzami podobnych wydarzeń w TVP. Wiedzą, jak zachęcić widza do pozostania przed telewizorem, ale też doskonale wybrną z każdej ewentualnej wpadki, jaka przy pierwszym tego typu koncercie ma prawo się zdarzyć – dodała w rozmowie ze „Światem Gwiazd” osoba z TV Republika.

