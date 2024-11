TVN ukarany za reportaż. Musi zapłacić sporą kwotę

Kilka lat temu stacja TVN24 wyemitowała reportaż na temat ojca Rydzyka. To właśnie w sprawie tej audycji obywatele złożyli ponad 25 tys. skarg do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Teraz Maciej Świrski podjął decyzję o nałożeniu kary na telewizję.

Kara za reportaż o ojcu Rydzyku

W styczniu 2021 roku w programie „Czarno na białym TVN24” został wyemitowany reportaż pt. „29 lat bezkarności. Fenomen ojca Rydzyka”. Materiał trafił następnie do biblioteki serwisu TVN24 GO, natomiast w czerwcu tego roku został udostępniony na platformie YouTube pod zmienionym tytułem „32 lat bezkarności. Fenomen ojca Rydzyka”. Jak podały „Wirtualne Media”, po tym, jak film trafił do sieci, prawnik ojca Rydzyka skierował pismo do stacji TVN.

„Zakonnik, któremu wszystko uchodziło na sucho. Choć wiele jego zachowań budziło społeczne oburzenie, a co najmniej kontrowersje, nigdy nie poniósł za nie realnych konsekwencji. Nawet, gdy jeden jedyny raz sąd ukarał go grzywną, pieniądze wpłaciła aktywistka rodziny Radia Maryja” – czytamy w opisie materiału, który został do tej pory wyświetlony na YouTube ponad 400 tysięcy razy.

W środę 20 listopada przewodniczący KRRiT stwierdził, że reportaż wyemitowany w TVN24 zawierał „treści nawołujące do nienawiści lub dyskryminujące ze względu na religię lub przekonania”, w związku z czym nałożył na stację TVN karę.

„Kara wynosi 142 800 zł i jest to 85 proc. kwoty maksymalnej przewidzianej przepisami. W sprawie tej audycji obywatele złożyli ponad 25 tys. skarg do Przewodniczącego KRRiT” – oświadczył w swoim wpisie w serwisie X (dawnym Twitterze) Maciej Świrski.

Warto jednak dodać, że decyzja o nałożeniu grzywny nie jest ostateczna, ponieważ stacja może się od niej odwołać do sądu. „Wirtualne Media” podały już, że redakcja „Czarno na białym” zamierza skorzystać z tej możliwości, gdyż uważa, że nałożona grzywna „jest bezprawna, godzi w wolność słowa i jest kolejną próbą cenzurowania mediów”.

Dziennikarze w swoim komunikacie podkreślili, że „podtrzymują wszystkie ustalenia” z reportażu „29 lat bezkarności. Fenomen ojca Tadeusza” i dodali: „Prawem widzów jest dostęp do wiarygodnych informacji, a obowiązkiem dziennikarzy prezentować fakty takimi, jakie one są. Będziemy zawsze bronić tych podstawowych wartości, na których opiera się rzetelne dziennikarstwo”.

