Powraca ukochany serial. Dziś to już kobiety po 50-tce

„I tak po prostu” (ang. „And Just Like That.”..) to kontynuacja kultowego serialu „Seks w wielkim mieście”, która zadebiutowała w 2021 roku na platformie HBO Max. Produkcja skupia się na dalszych losach trzech z czterech głównych bohaterek: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) i Mirandy Hobbes (Cynthia Nixon), które – już jako kobiety po pięćdziesiątce – mierzą się z nowymi wyzwaniami, związkami i zmianami w życiu osobistym.

Serial eksploruje dojrzałość, starzenie się, przyjaźń i ewolucję tożsamości w zmieniającym się świecie. Carrie próbuje odnaleźć się po stracie ukochanego Mr. Biga, Charlotte nadal stara się być perfekcyjną żoną i matką, a Miranda przechodzi osobistą rewolucję, kwestionując dotychczasowy sposób życia i seksualność. Choć Samantha (Kim Cattrall) nie pojawia się fizycznie w głównym składzie, jej obecność jest odczuwalna w fabule, co stanowi subtelny ukłon w stronę wiernych fanów oryginału.

„I tak po prostu.”.. powraca na Max. Zwiastun wywołuje ciepłe uczucia u widzów

W 3. sezonie, którego zwiastun od dziś możemy oglądać w sieci, w obsadzie pojawiają się również: Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton, Dolly Wells i John Corbett.

Serial „I tak po prostu” został opracowany i wyprodukowany przez Michaela Patricka Kinga, wraz z producentami wykonawczymi: Johnem Melfim, Sarah Jessicą Parker, Kristin Davis, Cynthią Nixon, Julie Rottenberg, Elisą Zuritsky i Susan Fales-Hill.

Trzeci sezon serialu Max Original „I tak po prostu” zadebiutuje na platformie Max w piątek 30 maja. Nowy sezon serialu będzie się składał z dwunastu odcinków, które będą pojawiać się w serwisie co tydzień. Finał produkcji przewidziany jest na 15 sierpnia.

