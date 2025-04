Od dziś na Netflix nowy polski serial! To tylko 4 odcinki!

Pierwszy serial w reżyserii i autorstwa Kaspra Bajona, pełen humoru, nostalgicznych i popkulturowych nawiązań, poprzez metaforę przybyszy z kosmosu – jak i z wody – stanowi uniwersalne zwierciadło dla sporów filozoficznych i światopoglądowych, które ludzkość toczy od wieków. „Projekt UFO” to opowieść o wielkiej mistyfikacji, o kłamstwie, które staje się prawdą, ale też o sile dezinformacji, za którą ślepo podążamy. W końcu to pesymistyczna opowieść o ludziach, o tym, jak mało jesteśmy w stanie zrozumieć z otaczającego nas świata, o lękach, pragnieniach i ludzkiej samotności we wszechświecie.

„Projekt UFO” – nowy polski serial od dziś na Netflix. O czym jest?

Na początku lat 80. XX wieku, w czasach niepewności, strajków i pustych półek sklepowych, w małym miasteczku na Warmii, w trakcie zebrania stowarzyszenia Gaja, Zbigniew Sokolik (Mateusz Kościukiewicz) wygłasza pionierski referat o niezidentyfikowanych obiektach... podwodnych, czyli NOP-ach. Jest to rewelacja, o której nikt wcześniej nie słyszał, a wśród słuchaczy znajduje się zmierzchająca gwiazda telewizji i prowadzący program „Bliskie Spotkania" – Jan Polgar (Piotr Adamczyk). W intelektualnej walce o rację, wykorzystując niewinnego pszczelarza z Truskasów – Jana Kunika (Stanisław Pąk), który spotkał na łące dziwne kosmiczne istoty, obaj zostają uwikłani w niebezpieczną grę o władzę, którą toczy mistrz gabinetowych intryg – Henryk Wierusz (Adam Woronowicz).

Podczas gdy Sokolik i Polgar pogrążają się w sporze, trzy niezwyczajne kobiety idą po swoje. Julia Borewicz (Julia Kijowska), niedowidząca milicjantka z Warmii i matka kilkunastoletniej Sary, postrzega lądowanie zielonych ludków jako swoją jedyną szansę na awans. Gwiazda telewizyjna, Wera Wierusz (Maja Ostaszewska), widzi w nim okazję, aby być w centrum wydarzeń i fleszy. Natomiast Lenta (Marianna Zydek), żona Polgara, postanawia powrócić do korzeni i zawalczyć o niezależność.

Piotr Adamczyk, Mateusz Kościukiewicz, Maja Ostaszewska, Julia Kijowska, Adam Woronowicz i Marianna Zydek wcielą się w role bohaterów, którzy będą odkrywać prawdę o otaczającej ich rzeczywistości.

Projekt UFO czerpie inspirację z prawdziwych wydarzeń, lecz nie jest ich dosłownym odzwierciedleniem – stanowi fabularyzację autentycznej historii. „Projekt UFO” liczy cztery odcinki i wszystkie obejrzycie już na Netflix.

Czytaj też:

Najlepsze szwedzkie i norweskie seriale. Zakochasz się w tej zimnej PółnocyCzytaj też:

Wielki QUIZ. Rozpoznaj kadr z PRL-u! Wieczorynki, filmy i seriale