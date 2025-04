Jury „Mam talent” złamało zasady. Decyzja podzieliła internautów

Na antenie telewizji TVN emitowany jest kolejny sezon programu „Mam talent”. Na razie widzowie mogą oglądać to, co wydarzyło się na etapie poszczególnych castingów i okazało się, że podczas jednego z nich doszło do zdumiewającej sytuacji. Nie wszyscy widzowie są z tego powodu zadowoleni.

Złamanie zasad w „Mam talent”

W sobotni wieczór 12 kwietnia na antenie TVN wyemitowano siódmy odcinek tegorocznej edycji „Mam Talent”. Na scenie zaprezentowało się wiele imponujących talentów, ale to jedna performerka zrobiła na wszystkich największe wrażenie. Otóż w pewnym momencie przed jurorami wystąpiła tancerka i trenerka, która pokazała swój wyjątkowy talent akrobatyczny.

Katerina Sidunova – bo o niej mowa – już jako sześcioletnia dziewczynka trenowała akrobatykę sportową. Z czasem jej serce skradł rock’n’roll akrobatyczny, a taniec stał się językiem, którym wyrażała wszystko to, czego nie da się powiedzieć. Kiedy 10 lat temu przeprowadziła się do Polski, zaczęła uczyć innych. Z kolei trzy lata temu odkryła pole dance – i to właśnie ta forma sztuki całkowicie przewartościowała jej postrzeganie ruchu, ciała i emocji.

Choć już wiele osób pokazywało w programie TVN akrobacje, to ta uczestniczka wyraźnie się wyróżniała. Do tego stopnia, że jurorzy po występie... wstali z miejsc. Co więcej, Agnieszka Chylińska, Marcin Prokop i Julia Wieniawa zgodnie stwierdzili, że Katerinie należy się „Złoty przycisk”. Choć wszystkie zostały już wykorzystane, doszli do wniosku, że sytuacja jest wyjątkowa – tym samym wspólnie ponownie nacisnęli „Złoty przycisk”, po raz pierwszy w historii programu łamiąc panujące w nim zasady.

Po tym ruchu w sieci zawrzało, a widzowie podzielili się na dwa obozy. W komentarzach czytamy: „Zasłużony złoty przycisk. Pozamiatała konkurencję”, „To było cudowne, pełne magii i fajny utwór dobrany, a ja wzruszyłam się pod sam koniec”, ale także: „Bo wcześniej złote przyciski dane nie wiadomo za co... To już nie taki program, co kiedyś” czy „A Pani Julia Wieniawa to czasami myśli nad tym co mówi? Przed chwilą powiedziała, że żałuje, że już wykorzystała swój złoty przycisk. Czy Pani Julia Wieniawa pomyślała, jak mógł poczuć się w tym momencie uczestnik/uczestniczka, któremu/której udzieliła tego przywileju?! Wstyd!”.

Czytaj też:

TVP ostro reaguje na spot Mentzena. „Przygotowujemy wezwanie”Czytaj też:

TV Republika straciła koncesję?! Zaskakująca decyzja sądu