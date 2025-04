„33 zdjęcia z getta”. Max pokazał poruszający zwiastun polskiego dokumentu

To jedyne znane dziś zdjęcia z wnętrza getta, które nie zostały wykonane przez Niemców. Zbigniew Leszek Grzywaczewski, wówczas 23-letni strażak Warszawskiej Straży Ogniowej, znalazł się w płonącym getcie, gdzie Niemcy kierowali polskich strażaków, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia na stronę aryjską. Wykorzystując tę sytuację, Grzywaczewski z ukrycia dokumentował dramatyczne wydarzenia. Jego zdjęcia są często niewyraźne, wykonane w pośpiechu, częściowo zasłonięte elementami otoczenia – ramą okna, ścianą budynku czy sylwetkami ludzi. Mimo tych niedoskonałości stanowią bezcenne świadectwo historii, ukazując świat widziany oczami świadka, a nie oprawcy.

Grzywaczewski część odbitek przekazał swojemu przyjacielowi Hilaremu Laksowi, a samą kliszę, dla bezpieczeństwa, ukrył. Po wojnie negatywy zaginęły na ponad 80 lat. Dopiero niedawno odnalazł je syn autora, Maciej, w ostatnim, zapomnianym pudełku z rodzinnego archiwum fotograficznego. Część zdjęć z archiwum Grzywaczewskiego była wcześniej prezentowana w ramach wystawy „Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim" w POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich.

Zwiastun filmu „33 zdjęcia z getta”. Narratorem syn autora zdjęć

Przewodnikiem po tej opowieści jest Maciej Grzywaczewski – syn autora zdjęć, legendarny działacz „Solidarności”, producent filmowy oraz współzałożyciel „Video Studio Gdańsk”. Film powstał w koprodukcji MWM Media, Warner Bros. Discovery, Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, operatora Gdańskiego Funduszu Filmowego. Za scenariusz odpowiadają Jan Czarlewski i Carlotta Verny, reżyserem jest Jan Czarlewski, a producentem kreatywnym – Mirosław Bork.

Pierwszy zwiastun filmu „33 zdjęcia z getta” jest już dostępny online. Film najpierw zostanie pokazany na prestiżowych festiwalach filmowych w kraju i za granicą, a następnie będzie miał swoją premierę na platformie Max.

Film dokumentalny „33 zdjęcia z getta” to nie tylko zapis dramatycznych wydarzeń z czasów wojny, ale także podróż w poszukiwaniu prawdy o losach rodzin Grzywaczewskich i Laksów – historii, która przez dekady pozostawała owiana tajemnicą. Dzięki połączeniu archiwalnych materiałów, nowoczesnej technologii rekonstrukcji obrazu oraz rozmów z rodzinami bohaterów, twórcy filmu przybliżają widzom historie ludzi, których głosy mogły zostać zapomniane.

„«33 zdjęcia z getta» to niezwykle ważny projekt, który nie tylko dokumentuje przeszłość, ale także skłania do refleksji nad tym, że historia – zwłaszcza ta rodzinna – potrafi nas zaskoczyć i wrócić do nas po latach” – mówi Jan Czarlewski, reżyser dokumentu. „Chcemy ocalić te obrazy od zapomnienia”.

Filmy dokumentalne są istotną częścią strategii programowej platformy Max. Do tej pory w serwisie można było oglądać takie tytuły jak: „Łowcy skór”, „Drzewa milczą” czy „Król Zanzibaru”. To dopiero początek! W przygotowaniu są już kolejne poruszające filmy dokumentalne, które wkrótce trafią do serwisu, umacniając pozycję TVN Warner Bros. Discovery jako miejsca dla ambitnego, jakościowego kina dokumentalnego.

