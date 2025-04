Mocny thriller z 2025 roku za 2 dni trafi na Max! Nie może was to ominąć

Film miał swoją światową premierę w styczniu 2025 roku i od tamtej pory zebrał wiele pozytywnych recenzji za atmosferę, niepokojący klimat i oryginalne podejście do tematyki samotności oraz psychicznej izolacji. Teraz wreszcie trafia do szerszej publiczności.

O czym jest „Towarzysz”? Mocny thriller trafi na Max

W sielskiej scenerii luksusowej posiadłości nad jeziorem, grupa przyjaciół spotyka się na weekendowym wyjeździe. Wśród nich jest Iris (Sophie Thatcher), młoda kobieta o tajemniczej aurze, która doskonale wpisuje się w towarzystwo – jest charyzmatyczna, piękna, elokwentna i emanuje spokojem. Jednak z czasem atmosfera gęstnieje, a relacje między uczestnikami spotkania stają się coraz bardziej dziwne i napięte. Iris zaczyna dostrzegać, że nie wszystko w okół niej jest takie, jak pozornie się wydaje. Tajemnice posiadłości, skomplikowane relacje i podejrzane wydarzenia prowadzą do odkrycia, które wstrząsa bohaterami i zmusza ich do zrewidowania własnych przekonań na temat tożsamości i moralności.

W obsadzie filmu pojawili się także: Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri czy Rupert Friend.

„Towarzysz” wyróżnia się na tle współczesnych thrillerów. Gra aktorska – zwłaszcza w wykonaniu głównej bohaterki (znanej też z głośnego "Heretic") – zasługuje na uwagę. Twórcy inteligentnie bawią się konwencją, zostawiając sporo miejsca na interpretację. Nie wszystko zostaje powiedziane wprost, a napięcie narasta stopniowo, co tylko zwiększa immersję.

Film może przypaść do gustu fanom takich tytułów jak "Ex Machina" czy "Uciekaj!". Choć trwa niespełna dwie godziny, zostawia widza z pytaniami, które rezonują długo po seansie. To propozycja dla widzów szukających czegoś z głębią i atmosferą.

Film „Towarzysz” zadebiutuje na Max już w piątek 18 kwietnia.

