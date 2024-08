Z igrzysk olimpijskich do „Top Model”! Lekkoatleta wziął udział w programie TVN

W historii programu „Top Model” przed jury składającym się z Joanny Krupy, Katarzyny Sokołowskiej, Dawida Wolińskiego i Marcina Tyszki, stanęło już mnóstwo osób, zajmujących się różnymi dziedzinami. Wiadomo, że w formacie pojawiła się m.in. Marianna Schreiber, a także kandydat na prezydenta Jaworzna. Teraz z kolei okazało się, że w show weźmie udział ceniony lekkoatleta.

Olimpijczyk w „Top Model”

Wielkimi krokami zbliża się jesienna ramówka TVN-u, w której znajdzie się m.in. kolejna edycja „Top Model”. Choć do premiery pierwszego odcinka zostało jeszcze trochę czasu, w sieci już pojawiają się pierwsze przecieki z planu. Otóż między innymi na Instastory Tymoteusza Zimnego pojawiło się zdjęcie promujące nowy sezon „Top Model”. Na fotografii widać go w niebieskiej stylizacji, prawdopodobnie z jednej z pierwszych sesji zdjęciowych w show.

Jest to o tyle zaskakujące, że Tymoteusz Zimny jest lekkoatletą. Urodzony 14 marca 1998 w Czarnkowie biegacz, sukcesy zaczął odnosić już jako nastolatek. W wieku 17 lat dotarł do półfinału mistrzostw świata juniorów młodszych, a rok później do światowego czempionatu juniorów w biegu na 400 metrów. W 2017 roku zdobył pierwsze medale: srebro w biegu na 400 metrów oraz brąz w sztafecie 4 × 400 metrów. Na swoim koncie ma także medale juniorów i juniorów młodszych. W 2020 roku z kolei zajął trzecie miejsce podczas Halowych Mistrzostw Polski Seniorów, co spowodowało, że wysłano go na XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio w roli rezerwowego.

Na Instagramie obserwuje go już ponad 16 tysięcy internautów. Sportowiec pokazuje na swoim profilu nie tylko momenty związane ze sportem, ale także te bardziej prywatne, dzięki czemu wiadomo, że choć nie brał udziału w igrzyskach w Paryżu, to sam wybrał się do Francji, by poczuć olimpijską atmosferę. Co więcej, na fotografiach zdarza mu się na odsłaniać nienaganną sylwetkę, która przyciąga uwagę i cieszy się dużym zainteresowaniem. Widać także, że 26-latek nie od dziś zajmuje się modelingiem. Myślicie, że w programie odniesie sukces?

